華為招聘醜聞62人被罰 「任正非赴成都封樓炒人」不實

大陸通訊巨頭華為，日前發布6500字內部長文，指72名華為正式員工、19名非雇員在招聘非雇員過程中存在徇私舞弊行為，多人透過出賣公司信息資產獲利。陸媒引述華為員工披露，有62人被除名辭退或通報批評，但網傳華為總裁任正非「親赴成都封樓抓人」等消息不實。

華為10日下午在內部員工社群平台「心聲社區」發布長達6500字的通報，指公司多名產品線負責人在招聘非雇員的過程中，存在自身參與替考、安排別人代考、向候選人洩題等違規行為。也有多人透過出賣公司資訊資產獲利的情況。經研究，華為對涉事人員予以開除，並要求退回非法獲利、賠償公司損失。事件引起大陸輿論高度關注。

陸媒「經濟觀察報」11日指，其獲取通報顯示，上述文件題為「對非雇員人員選擇業務中違規事件相關責任人的處理決定」，由華為人力資源管理部印發，文件簽發人為人力資源管理部總裁鄭良材，並報送、抄送給董事會、監事會等全體高層。

報導並引述華為相關人士表示，目前暫無官方回應，但很多傳言細節不準確。

一名華為成都研究所員工透露，通報主要涉及華為成都研究所的資料存儲部門，被通報除名辭退或通報批評的有62人，整個數據存儲業務約100多人，「很多部門基本全開除」。不過，網傳任正非親赴成都、封樓抓人等消息並不屬實。

華為成都研究所員工透露，早在2024年年中，就有人在社交媒體上舉報稱部分華為人事部門、內部員工和一名IT社區博主、外部培訓機構組成了一個替考產業鏈，「花錢就能進華為OD（Outsourcing Dispatch，即外包）崗」。

根據通報，情節最嚴重的，包括在非雇員人員選擇業務中，安排多人替考或作弊、向多名候選人透露服務能力考察題目、出賣公司信息資產獲取不當利益等。

36名涉及違規的當事人，其中13人被除名，並被要求退回全部違規獲利所得，按規定賠償公司損失等。10人情節較嚴重的，予以辭退；另有13人被勸退、個人職級降3等。

另外，作為直接或間接管理者的26名相關管理責任人，則被處以個人職級降6等，凍結個人職級晉升、漲薪、幹部向上任命，凍結期6至12個月不等；若下屬違規偶發，則僅通報批評。ICT產品與解決方案部門是此次被通報處罰的「重災區」。

自此一醜聞傳出後，網上消息指出，該舞弊計畫涉及人力資源人員、內部招聘人員，甚至一些研發人員共同出售考試答案，並協助欺詐性招聘。華為領導層迅速採取行動，任正非據傳親自前往成都辦事處處理，並帶隊進行突擊檢查，關閉了整個部門，監督立即解雇涉案員工。

搜狐科技報導引述消息稱，華為招聘出現黑色產業鏈，從分公司領導到人事部門、研發等統統作弊，洩露招聘考題，甚至傳出內部介紹一個員工索價人民幣2至5萬不等，入職後每個月要抽人民幣3000元。