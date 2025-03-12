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陸供應商遭逼降價？陸紡品商會 籲美零售商解決國貿問題

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸紡織品進出口商會12日發文表示，陸續收到部分會員反映，有美國大型零售商要求大陸供應商降價的消息，將採取積極措施，維護會員企業的合法利益。（美聯社）
大陸紡織品進出口商會12日發文表示，陸續收到部分會員反映，有美國大型零售商要求大陸供應商降價的消息，將採取積極措施，維護會員企業的合法利益。（美聯社）

大陸紡織品進出口商會12日發文表示，陸續收到部分會員反映，有美國大型零售商要求大陸供應商降價的消息，正進一步核實瞭解有關情況。如情況屬實，大陸紡織品進出口商會將採取積極措施維護會員企業的合法利益。

澎湃新聞報導，大陸紡織品進出口商會指出，注意到大陸商務部等部門近日約談沃爾瑪公司了解有關情況。當前國際貿易出現的種種問題，是由美政府單方面加徵關稅造成的，中美企業都是受害者。

大陸紡織品進出口商會表示，希望兩國企業能夠通過友好協商、平等互利的方式解決共同關注的問題，攜手應對當前面臨的困難，避免單方面利用市場優勢地位干擾供應鏈穩定。

彭博6日報導，沃爾瑪已要求部分大陸供應商大幅降價，目的在抵消川普政府近期加徵關稅帶來的成本壓力。然而這樣要求遭到眾多大陸供應商的抵制，雙方談判陷入僵局。

知情人士透露，包括廚具和服裝供應商在內的部分大陸企業，被沃爾瑪要求在每輪關稅調整中降價10%，這幾乎等同於讓供應商承擔全部新增關稅成本。但許多供應商表示，由於利潤空間原本就極為微薄，降價幅度若超過2%至3%，就會導致虧損，甚至可能被迫降低產品品質。

一直以來，沃爾瑪憑藉龐大的採購規模和廣泛的市場覆蓋，在與供應商的合作中擁有較強的議價能力。但此次大規模且高幅度的降價要求，對供應商而言無疑是巨大挑戰。

談判過程中，沃爾瑪是與各個供應商單獨進行溝通協商，不同供應商面臨的降價幅度要求也有所差異。部分供應商表示，先前雖也有過價格調整，但從未像此次這般面臨如此大幅的降價壓力。由於利潤被嚴重壓縮，一些供應商開始考慮調整生產策略，例如從越南等其他國家採購部分零部件，以降低成本。但這也引發了新的擔憂，即產品品質可能因供應鏈調整而受到影響。

沃爾瑪方面回應，公司將繼續與供應商緊密合作，努力為顧客維持盡可能低的價格。公司鼓勵各方共同努力，尋求共識，避免消費者因物價上漲而承受更大壓力，同時推動美國經濟持續穩定增長。

然而，供應商們認為，沃爾瑪在追求低價策略的同時，也應合理分擔關稅成本，而非將壓力全部轉嫁給供應商。

壓力 沃爾瑪 美國

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