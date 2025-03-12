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單方面要求陸企降價？沃爾瑪遭陸商務部等部門約談

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國零售巨頭沃爾瑪傳出要求一些大陸供應商大幅降價，以轉嫁關稅負擔。美聯社
美國零售巨頭沃爾瑪傳出要求一些大陸供應商大幅降價，以轉嫁關稅負擔。美聯社

美國零售巨頭沃爾瑪，傳出要求一些大陸供應商大幅降價，企圖將美政府新一輪對陸關稅的負擔轉嫁給大陸供應商和消費者。大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」12日稱，知情人士透露，針對近期沃爾瑪可能要求大陸供應商降價的行為，大陸商務部等有關部門11日已約談沃爾瑪，了解有關情況。

「玉淵譚天」回顧，在川普1.0時期，美國政府對陸加徵的關稅，主要由美國消費者承擔；2018年，美國對鋼鐵、鋁、太陽能電池板和大陸進口產品加徵的關稅，代價完全落在美國消費者和企業身上，至少讓美國消費者每月損失14億美元。

現在，沃爾瑪不僅是要求大陸供應商降價，並且是要求大陸供應商虧本做生意。

該文也提及，有大陸製造業從業者在相關新聞的評論區稱，陸企「沒有為美國關稅降價的空間」，相關供應商表示不滿，大陸網友也表示強烈反對，多方呼籲政府部門儘快採取行動。

「玉淵譚天」表示，這次約談對沃爾瑪釋放了明確信號。如果情況屬實，沃爾瑪要求大陸供應商承擔全部關稅不合理，對公平競爭和對外貿易秩序造成干擾。

該文也引述中國政法大學國際法學院教授史曉麗分析稱，沃爾瑪臨時要求大陸供應商降價，有違反商業合約的可能，會擾亂正常的市場交易秩序。

「玉淵譚天」認為，這次約談傳遞的第一個信號，是沃爾瑪單方面要求陸企降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害雙方企業和美國消費者的利益。據相關估算，目前沃爾瑪全球採購的商品中，約有60%來自中國大陸。該文認為，沃爾瑪與大陸供應商，絕對不是你「高」我「低」的關係，相反，正是因為沃爾瑪的商品大部分本身在大陸生產，大陸消費者完全可以找到替代。

另外，「玉淵譚天」指出，這次約談傳遞的第二個信號是，美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手共同應對。

該文也稱，大陸市場是沃爾瑪過去1年全球增長亮眼的一極。最新數據顯示，過去1個財年，沃爾瑪中國大陸市場4個季度的同店銷售，分別年增12.5%、13.8%、15%、23.1%，遠高於美國市場增速。

沃爾瑪 消費者 美國

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