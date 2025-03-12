陸AI晶片獨角獸壁仞科技IPO前再融資 上海國投先導AI母基金領投

「上海國投先導基金」微信公眾號發文稱，上海國投先導人工智慧產業母基金，聯合領投大陸大算力晶片領域領軍企業「壁仞科技」，數家知名投資機構及產業資本跟投。儘管上海國投未透露投資金額，但市場估計應在人民幣數億元，這可能也是壁仞科技IPO（首次公開募股）上市前的最後一輪融資。

彭博先前報導，壁仞科技正與中金公司、中銀國際和平安證券就潛在IPO交易合作，可能在今年於香港發行股票，預計集資約3億美元（約新台幣99億元）。

上海證券報報導，這是上海國投先導人工智慧產業母基金首個直投項目，也是上海國資在AI生態的重要布局。

對於此次融資，上海國投先導基金表示，國投先導人工智慧基金堅持投早、投小、投硬、投長期，透過生態投資，支援原創性技術創新和推進AI與產業的深度融合，實現人工智慧產業鏈補鏈、強鏈等功能。本次聯合領投壁仞科技，除了資本層面加持，未來將在技術攻關、產業賦能、生態連結等方面深化資源協同，助力上海加速構建全國產自主可控智慧算力體系的決心。

上海國投先導基金亦稱，下一步，國投先導將持續發揮國有資本的戰略引領作用，圍繞「2+3+1」的投資策略持續進行生態布局，助力和陪伴一批人工智慧核心創新型企業，實現上海/中國AI從「跟跑」到「並跑」，最終再「領跑」的跨越，「智算贏未來，國產當自強。」

科創板日報報導，有晶片投資人表示，這體現了上海國投對本地GPU企業的扶持。另有投資人指出，這一投資將加速壁仞科技的上市進程。

上海於2024年7月22日簽約發布積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業母基金，總規模約人民幣890億元，上海國投公司為母基金管理人。其中，人工智慧（AI）產業母基金主體，就是上海國投先導人工智慧私募投資基金合夥企業（有限合夥），規模為人民幣225億元，重點投向智慧晶片、智慧軟體、自動駕駛、智慧型機器人等領域。

壁仞科技於2019年成立，致力研發高性能通用GPU、專用加速器（DSA），旗下產品部署於大型數據中心。2022年8月，壁仞科技發布首款通用GPU晶片BR100系列，包括BR104和BR100兩大產品，已在多地智算中心落地應用，合作夥伴包括中興通訊、中國移動、中國電信及上海人工智能實驗室。

2023年10月，時任美國總統拜登發布一系列新的限制措施，包括限制向大陸出口更先進的AI晶片和半導體設備，並將包括壁仞科技及子公司在內的13家陸企列入實體清單。