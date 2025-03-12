我對陸啤酒、鋼品反傾銷調查 國台辦「2句話」回應

近日財政部宣布，對大陸啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。大陸國台辦發言人陳斌華12日回應，台灣方面應公平對待大陸企業，妥善處理有關問題。

陳斌華稱，「我們注意到有關情況」，「台灣方面應公平對待大陸企業，妥善處理有關問題。」

陳斌華12日主持大陸全國「兩會」後首場國台辦記者會。他還就兩岸經貿脫鉤回應稱，民進黨當局推動兩岸經貿「脫鉤」、產業「斷鏈」，違背經濟發展規律，損害兩岸同胞切身利益，不可能得逞。

陳引用數據稱，今年1至2月，兩岸貿易又迎來開門紅，金額達431.76億美元，年增8.8%，其中大陸對台出口112.45億美元，自台進口319.31億美元，分別增長8.4%和8.9%。他指，這充分說明兩岸經濟合作動力仍然強勁，產業鏈供應鏈仍然穩固，兩岸經濟往來持續加強而非削弱。

陳表示，大陸將積極完善增進台灣同胞福祉的政策和制度，支持台商台企在大陸發展；持續深化兩岸融合發展，為兩岸同胞謀利造福，在構建新發展格局、實現高品質發展的進程中，為進一步加強兩岸經濟合作開闢新的空間。

就兩岸旅遊議題，陳斌華表示，大陸已經多次表明了立場。他稱，兩岸旅遊問題的癥結和障礙是民進黨當局干擾阻撓。他指民進黨當局一再拿「小兩會」溝通說事，目的是阻撓、拖延兩岸旅遊復原。

另就台灣研擬改嚴港人在台居留、定居規定，陳斌華說，民進黨當局反覆無常，所作所為都反映出其內心的軟弱和膽怯。

陳斌華也就繼廣州暨南大學後，我教育部再封殺與大陸「國防七子」七校交流回應表示，他稱「賴清德當局」自去年5月上台以來，無所不用其極阻擋兩岸交流交往，包括不解除禁團令、禁用DeepSeek，將中國科學院、中國社會科學院、孔子學院等上百個組織列入禁限名單，對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限制等。

陳斌華說，賴清德當局是兩岸交流合作的絆腳石、台海和平穩定的破壞者。「正告賴清德當局，兩岸同胞走近走親的願望壓制不了、交流合作的大勢阻擋不了，恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果，付出慘痛代價。」