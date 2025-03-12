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中國多地提升基本薪資促消費 部分地區仍未達9000元

中央社／ 台北12日電

中國消費力疲弱影響經濟，中國國務院總理李強在今年的政府工作報告中強調要促進民眾收入、大力提振消費。據統計，近期多地陸續宣布上調每月最低薪資標準，然而仍有多地不到人民幣2000元（約新台幣9000元）。

李強在今年中國全國兩會時表示要提高投資效益，全方位擴大國內需求，多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。

據界面新聞、第一財經，今年以來已經有多個省市宣布調整最低月薪標準。

廣東省從3月1日起，調高每月最低薪資標準和最低時薪標準，最低月薪從2300元提高至2500元，增幅8.7%；最低時薪從22.2元提高至23.7元，增幅6.8%。四川、新疆也都從今年1月1日起調高每月最低薪資標準和最低時薪標準。

據中國人力資源和社會保障部最新統計，共有21個省份的第1檔次每月最低工資標準在2100元及以上，其中上海以2690元領先。

根據中國「最低工資規定」，地方政府可依轄內不同行政區域制定不同的最低工資標準，制定標準需考量當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、消費者物價指數、繳納的社會保險費和住房公積金、平均工資、經濟發展水準、就業狀況等因素。依情況不同，制定最低工資標準可分為1到4個檔次。

雖然中國有過半省市第1檔次的每月最低工資標準超過2100元，且多數都在2000元以上，然而包含廣西、貴州、青海在內，最低月薪標準皆不到2000元，分別為1990元、1890元、1880元。此外，約莫半數的省份在第2檔次後的每月最低工資標準也低於2000元。

報導引述信達證券首席宏觀分析師解運亮在研究報告中分析，具體薪資改革方案，可能是「限高、擴中、提低」，即限制高收入群體的過高收入、擴大中等收入群體的規模，提高低收入群體的收入。這項改革對於廣大中低收入群體是利多，有利於形成收入穩定成長的預期，從根本上提振消費。

蘇商銀行特約分析師付一夫指出，最低工資標準相當於全社會居民基本生活的保障，「可以增強對低收入群體的物質保障、增加居民的獲得感，並在一定程度上提高收入水準與購買力，從而釋放國民經濟的消費潛力」。

最低工資 經濟發展 薪資

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