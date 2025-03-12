辦反分裂法20周年活動？陸國台辦：繼續認真貫徹

大陸20年前在全國「兩會」上通過《反分裂國家法》，今年是否有進一步動作受到關注。對於陸方是否將舉辦活動，大陸國台辦發言人陳斌華12日未做證實，僅表示大陸將繼續認真貫徹《反分裂國家法》，持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國統一進程。

陳斌華12日主持大陸全國「兩會」後首場國台辦例行記者會，他說， 2005年3月14日，大陸第十屆全國人民代表大會第3次會議高票通過《反分裂國家法》。這是一部捍衛國家主權和領土完整、反對和遏制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律。

陳斌華說，該法公布實施以來，在堅定捍衛一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程等方面，發揮著獨特、重大作用。

但就今年是否舉辦相關紀念活動，或進一步推出對台措施？陳斌華僅回應，大陸將繼續認真貫徹《反分裂國家法》，持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國統一進程。