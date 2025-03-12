快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

聽新聞
0:00 / 0:00

不畏貿易戰！賓士找陸企禾賽合作開發智慧車 進軍全球市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
德國車企賓士（Mercedes-Benz）將在智慧駕駛汽車中，配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。這是首次有外國汽車製造商，計畫在大陸以外的車型上，採用大陸技術。（取自禾賽科技官網）
德國車企賓士（Mercedes-Benz）將在智慧駕駛汽車中，配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。這是首次有外國汽車製造商，計畫在大陸以外的車型上，採用大陸技術。（取自禾賽科技官網）

德國車企賓士（Mercedes-Benz）將在智慧駕駛汽車中，配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。這是首次有外國汽車製造商，計畫在大陸以外的車型上，採用大陸技術。

受此消息提振，禾賽科技11日在美股市場暴漲50.4%。

路透報導，此舉正值美中貿易緊張局勢加劇之際，美國正在全力限制全球汽車製造商，在產品中採用大陸零部件和軟體解決方案。

知情人士表示，賓士在做出決定前，曾進行數月的討論，主要考量法律及地緣政治風險。最終，賓士選擇大陸最大的雷射雷達製造商禾賽科技，原因在於成本更低，且具備大規模生產能力。

與此同時，德國經濟的重要支柱汽車製造商，正急於提升競爭力，以保持在全球市場的領先地位。

禾賽科技也宣布，與一家歐洲領先車廠達成了具有里程碑意義的多年獨家合作，為下一代汽車平台提供高性能超遠距雷射雷達，覆蓋燃油車和新能源汽車的多款車型。

該公司稱，這是一個跨越2030年的多年長期合作項目，也是至今為止海外前裝量產雷射雷達領域規模最大的訂單。截至2025年2月，禾賽已與22家大陸國內外汽車廠商的120款車型達成量產協定。

財聯社報導，禾賽科技11日公布2024年第4季以及全年未經審計的財務資料。財報顯示，其中第4季營收為人民幣7.2億元，全年營收為人民幣20.8億元，實現全年盈利以及全年經營和淨現金流為正。

出貨方面，禾賽第4季雷射雷達總交付量為222054台，年增153.1%，超過2023年全年。2024全年雷射雷達總交付量為501889台，年增126.0%，連續4年實現交付量翻倍。

禾賽公布季度財報後，公司CFO樊鵬表示，這項合作是出於商業考量，但仍未透露具體車企名稱。

樊鵬還表示，禾賽已經在大陸擴建2條生產線，預計今年年產能可超過200萬台，以滿足不斷增長的市場需求。而禾賽正在海外建立生產線，計畫最早於明年投產，以服務於擔心關稅和物流風險的海外客戶。

人民幣 德國 風險

延伸閱讀

要求公教人員具結未領陸居住證 廖元豪：沒法源就是恐嚇

對大陸熱軋鋼鐵反傾銷案調查 業界：導正市場秩序

影／賓士男開車直衝對向車道 小貨車公車慘遭撞擊畫面曝光

離譜！高雄賓士逆向逼特斯拉讓路 網酸「果然是大爺」

相關新聞

陸配「亞亞在台灣」談武統遭取消居留 國台辦「16字」批舉報者

陸配網紅「亞亞在台灣」因頻道影片內容涉發表武統言論，遭舉報後被移民署約談，移民署昨晚表示廢止其居留許可；而反共網紅「八炯...

不畏貿易戰！賓士找陸企禾賽合作開發智慧車 進軍全球市場

德國車企賓士（Mercedes-Benz）將在智慧駕駛汽車中，配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。這是首次有...

陸AI代理現「強強組合」 Manus牽手阿里通義千問

最近火爆出圈、「一邀請碼難求」的大陸AI智慧體（AI Agent，台灣稱「AI代理」）Manus，將與阿里通義千問團隊達...

傳 DeepSeek-R2下周亮相

據陸媒援引「消息人士」說法，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2將提前於下周一（3月17日）發布。據稱，...

陸半導體設備業拚整併 龍頭廠北方華創擬砸76億元 買芯源微9.5%股權

大陸半導體設備龍頭北方華創發布公告稱，擬以現金人民幣16.9億元（新台幣76億元）收購塗膠顯影設備廠芯源微9.5%股份，...

阿里攻AI 加速電商滲透率

隨著阿里巴巴加大對人工智慧（AI）技術的投資，該公司旗下的國際站總裁張闊表示，阿里網站上約20萬商家中，超過一半的人每周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。