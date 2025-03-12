不畏貿易戰！賓士找陸企禾賽合作開發智慧車 進軍全球市場

德國車企賓士（Mercedes-Benz）將在智慧駕駛汽車中，配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。這是首次有外國汽車製造商，計畫在大陸以外的車型上，採用大陸技術。

受此消息提振，禾賽科技11日在美股市場暴漲50.4%。

路透報導，此舉正值美中貿易緊張局勢加劇之際，美國正在全力限制全球汽車製造商，在產品中採用大陸零部件和軟體解決方案。

知情人士表示，賓士在做出決定前，曾進行數月的討論，主要考量法律及地緣政治風險。最終，賓士選擇大陸最大的雷射雷達製造商禾賽科技，原因在於成本更低，且具備大規模生產能力。

與此同時，德國經濟的重要支柱汽車製造商，正急於提升競爭力，以保持在全球市場的領先地位。

禾賽科技也宣布，與一家歐洲領先車廠達成了具有里程碑意義的多年獨家合作，為下一代汽車平台提供高性能超遠距雷射雷達，覆蓋燃油車和新能源汽車的多款車型。

該公司稱，這是一個跨越2030年的多年長期合作項目，也是至今為止海外前裝量產雷射雷達領域規模最大的訂單。截至2025年2月，禾賽已與22家大陸國內外汽車廠商的120款車型達成量產協定。

財聯社報導，禾賽科技11日公布2024年第4季以及全年未經審計的財務資料。財報顯示，其中第4季營收為人民幣7.2億元，全年營收為人民幣20.8億元，實現全年盈利以及全年經營和淨現金流為正。

出貨方面，禾賽第4季雷射雷達總交付量為222054台，年增153.1%，超過2023年全年。2024全年雷射雷達總交付量為501889台，年增126.0%，連續4年實現交付量翻倍。

禾賽公布季度財報後，公司CFO樊鵬表示，這項合作是出於商業考量，但仍未透露具體車企名稱。

樊鵬還表示，禾賽已經在大陸擴建2條生產線，預計今年年產能可超過200萬台，以滿足不斷增長的市場需求。而禾賽正在海外建立生產線，計畫最早於明年投產，以服務於擔心關稅和物流風險的海外客戶。