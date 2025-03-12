陸汽車零件商富臨精工 引資布局智慧機器人

今年以來，大陸已有多家企業正加速推動人形機器人技術研發與合作。大陸汽車零部件企業富臨精工10日晚宣布，公司控股子公司江西昇華新材料有限公司擬以增資擴股的方式引入戰略投資者寧德時代，將進一步拓展在汽車及智慧機器人等創新領域增量零件及關節的合作機會，達成戰略夥伴關係。

第一財經報導，富臨精工10日公告，其控股子公司江西昇華擬以增資擴股方式引入戰略投資者寧德時代。寧德時代擬以人民幣4億元（下同，約台幣18億元）認購江西昇華新增註冊資本3.39億元，並取得江西昇華本次交易交割完成後基於完全攤薄基礎上18.7387%股權。

根據公告，江西昇華的現有股東就本次增資事項放棄優先認購權。增資完成後，富臨精工持有江西昇華的股權比率將由97.9211%減至79.5719%，江西昇華仍為其控股子公司，不會導致公司合併報表範圍變更。

公告並稱，經合作各方友好協商，將在磷酸鐵鋰材料產品研發、產能投建、國際化拓展、供應鏈及資本等方面開展長期可持續的深度合作，進一步拓展在汽車及智慧機器人等創新領域增量零件及關節的合作機會，以此達成戰略夥伴關係。

證券時報此前指出，富臨精工2月12日公告稱，其與四川綿陽市涪城區人民政府簽訂投資協議，擬在當地投建機器人智慧電關節模組研發及生產基地項目，項目總投資金額1.1億元。據公告，前述計畫選址四川綿陽工業園區東區聯東U谷產業園區一期廠房，擬建1條機器人智慧電關節模組生產線。