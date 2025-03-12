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陸汽車銷量攀升 看到春燕

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
汽車製造業示意圖。圖／AI生成
汽車製造業示意圖。圖／AI生成

中國汽車工業協會（中汽協）發布最新數據顯示，大陸2月汽車銷量212.9萬輛，年增34.4%；1-2月汽車累計銷量為455.2萬輛，年增13.1%，增速較1月擴大13.7個百分點。分析指出，新一輪以舊換新政策擴大範圍和早早落地，大陸車市在春節後出現明顯復甦。

大陸新能源車在2月產銷呈現快速增長。新能源車2月產量88.8萬輛、年增91.5%，銷量89.2萬輛、年增87.1%。整體來說，2月的新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的41.9%。

出口方面，大陸2月汽車出口44.1萬輛，月減6.2%、年增16.9%。出口前五名的車企分別是奇瑞、比亞迪、上汽、長安、長城。其中，比亞迪為出口增速最快的車企，出口為7.1萬輛，年增二倍。今年1-2月汽車出口91.1萬輛，年增10.9%。

新能源汽車2月出口13.1萬輛、年增60.5%。中汽協分析，今年2月春節之後，企業生產經營活動加快，新品發布和促銷活動競相展開，市場活力明顯提升，2月汽車產銷快速增長。

中汽協指出，雖然大陸新能源汽車銷量增速迅猛，但經歷去年8-11月新能源汽車50%以上的滲透率高點，今年在競爭逐漸加劇的節奏下，或許也將有部分車企將著重強化利潤空間更大的燃油車市場。此外，隨著特斯拉出口銷量大幅下滑，2月甚至跌出整車出口前十名，意味大陸車企在出口進步迅猛。

春節 特斯拉 長城

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