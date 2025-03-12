傳 DeepSeek-R2下周亮相

據陸媒援引「消息人士」說法，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2將提前於下周一（3月17日）發布。據稱，DeepSeek-R2在多個關鍵領域實現突破，包括更出色的程式設計能力、多語言推理能力，以及以更低的成本提供更高的準確性。

對此，DeepSeek母公司幻方量化回應指出，一切將以官方消息為準。

DeepSeek持續在全球火紅，但《華爾街日報》引述知情人士透露，創辦人梁文鋒表示，他不急於獲得融資，擔心引入外部投資者可能會干預DeepSeek的決策。

有消息指，騰訊及阿里巴巴等科技巨頭高層與梁文峰會面，探討合作機會，但梁文峰表明暫不考慮融資，擔心外部投資者會干預公司決策。

此外，據知情人士透露，部分大陸國有銀行已提出向DeepSeek提供低息貸款。梁文鋒對與官方有關聯的投資者也持謹慎態度，因為他認為，與北京方面的聯繫可能會加大DeepSeek的AI模型在全球獲得採用的難度。