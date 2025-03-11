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中共廣西書記陳剛：被緬北電信詐騙坑苦了

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛。（國新網）
中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛。（國新網）

中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛3月9日說，不怕家醜外揚，緬北電詐把廣西坑苦了，廣西深受其害。

根據新京報「政事兒」公眾號報導，大陸全國人大三次會議廣西代表團當天下午在駐地召開小組會議，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

陳剛在提到人工智慧安全話題時說，現在已經出現電信詐騙團夥利用人工智慧從事犯罪活動，現階段就要堅持「魔高一尺、道高一丈 」，利用人工智慧來提高反電信詐騙水平，以我之矛攻其之盾，從而解決技術進步中帶來的諸多社會危害問題。

陳剛說，「緬北電信詐騙把我們坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害。」

他說，大陸國內有不少年輕人抱著發財夢到電信詐騙園區，有的是受騙去，有的是心甘情願去。這些詐騙背後是一套大數據演算法，「你回答什麼問題，它就給你餵什麼料。」

陳剛說，打擊電信詐騙，花費精力龐大，成本非常高。廣西正在研究探索用AI人工智慧打擊跨境電信詐騙的有效途徑。他介紹，有幾支人工智慧團隊在南寧進行研究，有可能在大陸率先建成人工智慧垂直反詐騙模型。他預判，大模型出來以後，案件偵破效率可以大幅提高，大大壓縮這類犯罪空間。

電信詐騙

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