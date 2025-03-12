X平台訊息／陸自製EUV 預定第3季試產

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

消息人士透露，中國大陸研發出自家的極紫外光（EUV）微影設備，採用與荷蘭半導體設備製造巨擘艾司摩爾（ASML）不同的技術，設計更簡單、更有效率，預定今年第3季試產，明年量產。倘若消息為真，意味中國在突破美國科技管制上，邁出大步。

科技媒體wccftech報導，據@zephyr_z9和@Ma_WuKong在X平台的發文，華為正在廣東東莞工廠測試新設備，這款客製化EUV機台，採用「雷射誘導放電電漿」（LDP） 技術，預計今年第3季試產，並可能在明年實際放量生產。

陸製機台採用的LPD技術，能生成波長為13.5奈米的EUV光，作法是將電極間的錫汽化，再透過高壓放電將其轉成電漿，並用電子離子的碰撞，產生所需波長。這種作法與ASML不同，ASML使用「雷射產生電漿」（LPP）技術，仰賴高能量雷射與複雜的可編程閘陣列控制。據試產報告，陸製原型機的設計更小更簡單，用電量較少、製造成本也較低。

ASML受限於美國禁令，無法出售最先進的EUV給陸廠，中芯只能仰賴深紫外光（DUV）設備，DUV波長達193~248奈米，遠遠不及EUV的13.5奈米。中芯要製造先進製程晶片，得要重複曝光，這不只提高了晶圓生產成本，也相當費時。外界估計中芯的5奈米晶片，生產成本比台積電（2330）的5奈米貴了50%。

受此影響，華為的麒麟處理器仍停留在7奈米。如果中國真能打造出EUV機台，華為將可縮小與蘋果、高通等的差距。

ASML是全球唯一的EUV生產商，每部機台有超過10萬個零件。目前還無法確認爆料者說法的真實性，而EUV開發不易，陸廠的進展也可能會有更多阻礙。

ASML 中芯 奈米

延伸閱讀

劉亦菲驚爆新戀情！大18歲華為CEO疑用「黃玫瑰」示愛

艾司摩爾升級北京維修中心

將在北京設維修中心？ASML澄清「非新增」：是現有中心升級

​有跡可循？華為董座余承東與劉亦菲微博互相關注 引發陸網熱議

相關新聞

陸半導體設備業拚整併 龍頭廠北方華創擬砸76億元 買芯源微9.5%股權

大陸半導體設備龍頭北方華創發布公告稱，擬以現金人民幣16.9億元（新台幣76億元）收購塗膠顯影設備廠芯源微9.5%股份，...

世界首台循環流化床鍋爐 點火吹管成功

近日，隨著最後一塊靶板驗收合格，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司德陽分公司參與製造的世界首台700兆瓦高效超超臨界循環...

傳 DeepSeek-R2下周亮相

據陸媒援引「消息人士」說法，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2將提前於下周一（3月17日）發布。據稱，...

阿里攻AI 加速電商滲透率

隨著阿里巴巴加大對人工智慧（AI）技術的投資，該公司旗下的國際站總裁張闊表示，阿里網站上約20萬商家中，超過一半的人每周...

陸汽車銷量攀升 看到春燕

中國汽車工業協會（中汽協）發布最新數據顯示，大陸2月汽車銷量212.9萬輛，年增34.4%；1-2月汽車累計銷量為455...

陸車企 掀智駕混戰

大陸車企和消費者對於智駕的關注度大幅提升，除了比亞迪、長安、吉利等宣布全民智駕外，零跑、奇瑞星途、廣汽豐田等也開始搭載高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。