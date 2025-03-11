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勾勒出海戰略 何小鵬：在技術、運營、補能體系做準備

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬汽車出海不光走出去，還要扎根全球市場。最重要在智能技術、產品競爭力、全球運營和補能體系上等，做好充分準備。記者陳政錄／攝影
全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬汽車出海不光走出去，還要扎根全球市場。最重要在智能技術、產品競爭力、全球運營和補能體系上等，做好充分準備。記者陳政錄／攝影

小鵬汽車除奪下近兩個月大陸造車新勢力銷量榜首之外，近年也積極布局出海，去年也是新勢力出口量第一。全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬在大陸全國兩會期間回應本報書面採訪表示，小鵬汽車出海不光走出去，還要扎根全球市場，今年將在補能體系上做準備，預計今年海外超快充網路率先在東南亞落地。

何小鵬說，「小鵬汽車從創業的第一天起的願景就是做一些不一樣的東西，我們創業第二個10年就是希望成為一個面向全球的AI汽車公司，在此過程中我們一定會遇到的種種困難，而企業該做的就是做好戰略部署去逐個應對。」

何小鵬表示，希望把優秀的、智能的、中高端的產品帶到全球，同時他稱小鵬汽車相較大陸現有造車企業，非常重視聚焦在新能源、綠色、碳中和、ESG，產品本身的生命週期的碳足跡、工廠生產的智能化、可持續化、供應商是否符合ESG要求等。與此同時，也期待跟本土市場共贏，從以前的產品出海，到現在技術出海，一定是立足於當地市場的長遠發展。

展望2025年，何小鵬指出，將進一步拓展全球市場，進入到60個國際市場，建立300家海外售後服務網點。其中海外超快充網絡，率先落地東南亞，開啟全球能源體系布局；今年上半年，泰國曼谷、香港將落地小鵬品牌充電站，打造海外車機服務平台，出海試點橫跨亞洲、歐洲、澳洲等地。

此外，小鵬汽車此前拉出的中長期目標為：2027年爭全球新能源出口前三，2030年海外銷量過半。然而，要實現這樣的目標，需要有實際路徑部署。

何小鵬表示，小鵬汽車目標從幾年是的「走出去看看」，現在不僅要走出去，還要扎根全球市場，真正成為國際新能源品牌的一員。「現在對我來說最重要在智能技術、產品競爭力、全球運營和補能體系上等，做好充分準備。」他說。

何小鵬說，今年小鵬汽車已經在海外開始智駕測試，相信到2026年，隨著更多國家智能駕駛政策的開放，圖靈AI智駕一定能帶給全球用戶，讓大家真正感受到智能汽車的價值。

據了解，2024年小鵬汽車加速推進出海2.0戰略，持續擴大全球影響力。當前足跡已經遍布了德國、法國、英國、泰國、澳洲、阿拉伯聯合大公國等30多個國家和地區。

泰國 澳洲 碳足跡

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