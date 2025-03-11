美中關稅戰 大陸供應商遭美零售商強令降價苦不堪言

美國川普政府連兩波對中國商品徵收10%關稅，有美國大型零售業者即要求中國供應商降價，最多甚至要全部吸收關稅調漲的成本。有中國供應商直言，降價10%「等於直接破產」。而此舉更可能加速產業外移，為中國製造業帶來空心化風險。

近日有中國零售界觀察人士發表文章分析，美國大型零售業者這一降價令，形同將美中之間的硝煙，從關稅戰場引向了供應鏈末端。

文章引述彭博7日報導指出，在川普（DonaldTrump）政府對中國加徵關稅下，美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）便以「一對一」方式分別與中國供應商談判，要求他們承擔美方加徵的關稅成本，每波降價幅度最高達10%，形同全部吸收。

這篇文章直指，沃爾瑪這一要求，直接將中國供應商的利潤率壓至「生死線」，其中部分供應商的利潤已不到2%，之後任何超過這一幅度的降價都將導致虧損。然而，沃爾瑪作為全球最大零售商，每年向中國的採購額超過90億美元（約新台幣2962億元），占其全球採購量的70%，且與1.5萬家中國供應商深度綁定。

文章說，根據供應鏈數據，中國製造業平均淨利潤率長期徘徊在3%至5%。而沃爾瑪這次要求的降價幅度，已遠遠超過業界承受極限。廣東一名廚具供應商就直言，降價10%「等於直接破產」，揭開了產業鏈的殘酷現實。

這篇文章說，這種壓力正沿著產業鏈向上傳導。在上游原物料商僅接受3%以內降價的情況下，將迫使中國製造商考慮轉用越南低價零部件，但此舉可能引發品質風險。浙江一家服裝廠負責人說，若改用越南布料，次品率將上升15%，但沃爾瑪的驗貨標準並不會因此降低。

文章提到，面對沃爾瑪的施壓，部分中國製造商嘗試以「供應鏈多元化」尋求突破，將訂單轉向越南、印尼等東南亞國家。然而，像越南供電不穩定、港口效率不佳、產業配套不完善等隱形成本，使綜合成本優勢被大幅抵消。且東南亞工廠為因應壓力，普遍以降低原物料標準、簡化工序等手段生產，導致產品品質下滑。

這篇文章指出，沃爾瑪的降價令絕非孤立事件，且觸發了三重連鎖反應。首先是加速中國產業外移。盡管東南亞供應鏈成熟度不足，但關稅壓力迫使中國製造商將至少30%的訂單分流至越南等國，進而可能導致中國製造業的「空心化」風險。

其次是造成品質體系崩塌。部分製造商為維持利潤開始使用回收料，且減少品管程序，使美國2025財年第1季的中國進口商品退貨率，較去年同期上升22%；最後將殃及美國自身，造成通膨螺旋上升。據紐約聯邦準備銀行預估，新一輪關稅將使美國家庭年均支出增加2000美元，GDP增幅下降1%。