日資車廠陷苦戰 東風本田廣州發動機廠產能擬減半

大陸汽車市場近年競爭持續加劇，日本車企因而陷入苦戰。日本共同社報導指，日本知名車企品牌本田（Honda）在大陸的銷量持續低迷，將加速優化生產體制，計畫削減本田與東風汽車合資企業廣州發動機工廠的一半產能，相當於其在大陸銷售燃油車部分的三成。

共同社表示，本田與東風汽車合資企業為東風本田發動機，其廣州工廠的2條生產線將在3月底減至1條，發動機組裝能力原本為每年52萬輛，將減少五成。另，日經中文網則指，在大陸市場，本田也於1月停止了廣汽本田旗下三家汽油動力汽車工廠之一的生產，該工廠過去每年生產24萬輛汽車。此前，廣汽本田已經關閉一家工廠。

據了解，本田在全球年產能接近500萬輛。自1990年代以來，本田一直在大陸增加生產投資。目前，大陸已成為其全球最大的生產基地，產能超過美國。目前，本田在中國擁有總計149萬輛的燃油車產能，其中南北本田各自擁有72萬輛和77萬輛的年產能。然而，近年來本田在大陸市場的銷量一直維持在約100萬輛的水準，這導致大約50萬輛的產能過剩。

本田繼2020年達到162.7萬輛的銷量巔峰後，其在大陸市場的銷量已連三年走跌。具體來看，2021年至2023年的銷量分別為156.15萬輛、137.31萬輛和123.42萬輛，年減分別為4.0%、12.07%和10.12%。2024年，本田在大陸銷售85萬輛汽車，較上年又下降約30%，是其9年來首次跌破100萬輛。

在此同時，大陸車廠在純電動汽車（EV）的發展勢頭迅猛，中國汽車工業協會的數據顯示，2025年大陸新車銷量中，純電動汽車等新能源汽車的占比接近50%。比亞迪等大陸車企表現強勁。作為燃油車的領先生產商，本田為生存下去，正推進向純電動汽車轉型，將加快結構改革。

值得一提的是，在2022年本田還在大陸新建了24萬輛新能源車產能，東風本田和廣汽本田的電動車專屬工廠各自具備12萬輛的年標準產能。2024年，本田在湖北省武漢市的第一家純電動汽車專用工廠投產。在廣州市也啟用專用工廠，確保每年24萬輛的純電動汽車的產能。