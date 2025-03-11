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加大投入AI發展 傳總價45億購寒武紀晶片？字節跳動回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對有消息稱字節跳動向大陸AI晶片龍頭寒武紀下單4萬顆580晶片，單價人民幣2.5萬元（下同，約台幣11萬3,310元），總價值合計10億元（約台幣45億元），字節跳動回應稱，消息不實。路透社
針對有消息稱字節跳動向大陸AI晶片龍頭寒武紀下單4萬顆580晶片，單價人民幣2.5萬元（下同，約台幣11萬3,310元），總價值合計10億元（約台幣45億元），字節跳動回應稱，消息不實。路透社

大陸科技大廠字節跳動近年持續投入AI基礎設施的發展。不過，針對有消息稱，字節跳動向大陸AI晶片龍頭寒武紀下單4萬顆580晶片，單價人民幣2.5萬元（約台幣11萬3,310元），總價值合計10億元（約台幣45億元），字節跳動回應稱，消息不實。

據《南方都市報》報導，今年1月曾有消息指稱，字節跳動計畫2025年將投入超過120億美元（約台幣3,924億元）在AI基礎設施上。同時，字節跳動的大陸半導體訂單約有60%將由大陸國產AI晶片供應商供貨，其餘40%將使用輝達對華特供版AI晶片（例如輝達H20），這些晶片已符合美國出口管制。

此前，英媒《金融時報》1月曾報導指，字節跳動計畫今年在AI基礎設施上投入金費中的55億美元（約台幣1,800億元）用於採購華為和寒武紀的AI晶片，金額是去年的兩倍，同時計畫在海外投資68億美元（約台幣2,228億元），使用先進的輝達晶片，建立訓練AI模型的基礎訓練運算量能。知情人士當時表示，字節跳動在大陸境內的半導體訂單裡約六成將流向華為、寒武紀等大陸供應商，其餘將用於購買已降規的輝達晶片。

另，據第一財經，字節跳動相關人士此前對此的回應則為，字節跳動非常重視人工智慧領域發展與投入，但相關預算與規劃傳聞並不正確。言下之意字節跳動並未否認，確實正加大投入AI發展，但具體細項不好公開。

公開資料顯示，寒武紀於2016年成立，主營業務為應用於各類雲端伺服器、邊緣運算設備、終端設備中人工智慧核心晶片的研發、設計和銷售，以及為客戶提供豐富的晶片產品。致力於打造人工智能領域的核心處理器晶片，「讓機器更好地理解和服務人類」。

值得注意的是，寒武紀於2020年7月在科創板上市，2024年，寒武紀以387%漲幅奪得「股王」稱號，總市值近人民幣2,800億元。從全年走勢來看，2024年2月5日股價見底（95.85元），隨後震盪走高，2024年9月27日之後迎來一波加速。雖然股價一路飆升，但寒武紀一直處虧損狀態。寒武紀發布的2024年業績快報顯示，2024年營收11.74億元，年增65.56%，淨虧損為4.43億元，扣非後淨虧損8.54億元。

AI 半導體 字節跳動 晶片

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