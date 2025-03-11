陸媒曝 官方手機補貼也開放2.7萬元以上高階機型

大陸官方近來先後推出手機、平板和智慧手表購新補貼方案，以刺激內需消費。大陸IT網站「中關村在線」指出，近日，大陸數碼（數位）消費市場迎來好消息，手機的「國補」政策也將向人民幣6,000元（約合新台幣2萬7,224元）以上的高階機型開放。

中關村在線報導稱，據多方消息及電商平台動態，售價超過6,000元的手機，在京東搜「數碼省2000」將享受政府補貼立減10%，最高可達人民幣1,000元，範圍覆蓋華為、蘋果、小米等主流品牌旗艦機型，引發消費者熱議。同時，IT之家則提到，天貓發放3C數位消費補貼，6,000元以上價位手機首次納入補貼，補貼10%後至高減1,000，在大陸全國可用，持續到3月底結束。

據悉，天貓追加10%消費補貼後，蘋果iPhone 16 Pro、小米Mix Fold4、vivo X Fold3 Pro折疊式螢幕手機、OPPO Find X8 Pro等系列高階手機也可享有補助。大陸消費者打開淘寶App搜尋「數碼驚喜消費券」即可進入會場選購，無需領券，下單後立減。

以熱門爆款iPhone16 Pro為例，日常價人民幣7,999元的128GB版iPhone16 Pro，消費券補貼10%後僅需6,659元起；日常價9,499元的256GB版小米MIX Fold4折疊手機，消費券補貼後到手價約8,549元；榮耀Magic 7 RSR保時捷設計版手機補貼後7,199元；影像旗艦系列OPPO Find X8 Pro補貼後約5,579元。

而在京東上大陸手機國補的領取方法是，京東APP搜「手機省500」國補立減人民幣500元。數碼國補的領取方法是，京東APP搜「數碼省2,000」進入活動頁領取。

此前，國補政策主要針對6,000元以下機型，按售價15%補貼，單件封頂500元。而新政策突破價格限制，對6,000元以上機型提供10%補貼，以售價1萬元的手機為例，消費者可直降1,000元，大幅降低購機門檻。這一調整被視為刺激高端消費、加速科技迭代的關鍵措施。早前國補政策主要針對單價不超過6,000元的手機，部分高階機型因此降價至6,000元以下以參與國補。