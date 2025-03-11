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特斯拉2月中國銷量腰斬 競爭加劇跌落神壇

中央社／ 上海11日電

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）2月在中國批發銷量與去年同期及上個月相比皆腰斬。與此同時，特斯拉在美國和歐洲市場銷量也下滑，股價自2月下旬一路走跌，昨天並大跌逾15%。

財聯社報導，乘聯分會發佈的2月乘用車主力廠商新能源批發銷量顯示，特斯拉中國2月批發銷量為3萬688輛（含預估），年減49%，月減51%。這是特斯拉在中國生產以來首次單月銷量跌破3.1萬輛（除2022年4月上海封城），創下兩年多新低。

報導指出，特斯拉在中國的市占率正在被中國國產品牌蠶食。業內人士表示，目前，比亞迪、華為、小鵬、理想等中國廠商正在用更先進的製造工藝、更智慧的駕駛體驗、更實惠的價格重塑消費者的選擇標準。「過去，特斯拉可以憑借技術優勢、品牌溢價和馬斯克的個人魅力一路高歌猛進，但如今，技術紅利正在消退，價格戰愈演愈烈，消費者對品牌的忠誠度也在降低。」

不過，不僅是中國市場，特斯拉2月在歐洲和美國市場同樣遭遇重創。與去年同期相比，德國銷量驟降76%，售出1429輛，法國下降26%，銷量為2395輛，美國銷量則連續4個月負增長。

第一財經報導，特斯拉全年銷量在2024年出現了10年來首次負成長，年減1.1%至178.9萬輛。但是受益於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與新任美國總統川普的密切關係，特斯拉股價自去年11月起一路飆升。然而隨著馬斯克投身政治也開始遭遇反噬，特斯拉在歐美市場面臨大範圍抵制活動。

去年11月6日，川普當選為第47任美國總統當天，特斯拉股價大漲14.75%至288.53美元，此後在去年12月17日收盤價漲至479.86美元的高點。進入2025年後，特斯拉股價一路下滑，3月10日收盤價為222.15美元，今年來累計跌幅逾35%，抹平了川普當選後的漲幅。

特斯拉 美國 馬斯克

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