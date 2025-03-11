香港珠寶雙展 聚8.2萬買家
香港貿易發展局9日表示，由該局主辦的第41屆香港國際珠寶展以及第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，繼續採用「兩展兩地」模式，雲集來自逾40個國家及地區、約4000家展商參與。珠寶展8日於香港會議展覽中心圓滿閉幕。
中通社報導，本屆珠寶展首次增設「黃金首飾」展區，蒐羅設計新穎的金飾，以及「新晉珠寶設計師」專區，展示設計新秀的潛力，幫助業界把握新機遇。
數據顯示，珠寶雙展共吸引來自141個國家及地區、逾8.2萬名買家親臨採購，其中有來自125個國家及地區約3.2萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展，以及來自133個國家及地區約5.1萬名買家出席，東盟、中東、西歐和南美買家均增長，充分彰顯珠寶雙展的國際化。
本屆展覽中，大陸電商淘寶天貓首次參與，共有10間參展商及6位網紅達人參與，總觸及超過600萬人次，銷售額達5000萬港元。
香港展商新世界海達有限公司董事長張海達稱，今年接觸到俄羅斯、韓國及中國內地客戶，展會銷售表現較去年升三倍。
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