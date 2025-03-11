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上海智元機器人 發布GO-1大模型

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海家人形機器人量產企業—智元機器人10日發布通用具身模型基座：智元啟元大模型（Genie Operator-1，簡稱GO-1）。智元具身研究中心常務主任任廣輝表示，人形機器人走進家庭創造價值（進家庭「打工」），還需5年左右。

中新社報導，智元機器人是由「稚暉君」彭志輝創辦的人形機器人初創公司，也是上海首家實現人形機器人量產的企業。     　　

智元具身研究中心常務主任任廣輝表示，GO-1大模型藉助人類和多種機器人數據，讓機器人獲得了革命性的學習能力，可泛化應用到各類環境和物品中，快速適應新任務、學習新技能。同時，它還支持部署到不同的機器人本體，高效地完成落地，並在實際使用中持續不斷地快速進化。 　　

任廣輝介紹，GO-1大模型的特點可歸納為4個方面。首先是人類視頻學習。GO-1大模型可以結合互聯網視頻和人類示範進行學習，增強模型對人類行為的理解。 　　

第二是小樣本快速泛化。GO-1大模型具有強大的泛化能力，能够在極少數據甚至零樣本下泛化到新場景、新任務。以「倒水」這一動作為例，如果人形機器人沒有搭載大模型，完成該動作的訓練需要1萬至5萬條數據採集；搭載大模型後，完成該動作僅需1000條左右數據採集。

第三是「一腦多形」。作為通用機器人策略模型，GO-1大模型能够在不同機器人形態之間遷移，快速適配到不同本體，類似「群體升智」。

第四是持續進化。任廣輝介紹，搭配一整套數據回流系統，GO-1大模型可以從實際執行遇到的問題數據中持續進化學習，「越用越聰明」。

上海 主任 家人

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