拚消費 杭州打造「首發經濟」秀場

2025年開年以來，「首發經濟」在杭州表現亮眼：在春晚扭秧歌的人形機器人，首發網上開售，火到「一機難求」；國際品牌美妝在西子湖畔舉辦線下首發快閃活動，成為年輕人打卡地；網紅奶茶店首次來杭州，排單要等兩三個小時。

中新社報導，近年來，杭州大力發展首發經濟，2024年共引進各類首店超200家。運營一段時間以來，不少首店收穫頗豐。「首店有效擴大了品牌知名度，起到了很好的引流作用，其中不乏杭州網紅經濟的助力」。某女裝品牌杭州店經理石雪波表示。

許多國際品牌選擇上海、杭州等長三角城市首發全球新品、落地品牌首店、設立全球總部。依託中國超大規模市場優勢，首發經濟在各地日漸火熱，成為拉動市場消費的火車頭。

以杭州市上城區為例，該區坐擁人氣較高的湖濱、吳山、錢江新城三大商圈，去年落地首店旗艦店85家，舉辦阿瑪尼香氛亞洲首展、樂高積木賽車場中國首展等高能級時尚秀展100餘場。

首發經濟拉動下，2024年上城區實現社零1085.4億元（人民幣，下同），總量位居杭州第二，其中上述三大商圈銷售額突破480億元。

新的一年，杭州發力加碼，為「首發經濟」再添一把火。上城區商務局相關負責人表示，今年將對開設首店、舉辦首發活動最高給予100萬元政策支持。此外還將全域布局秀展空間，啟動湖濱、十三灣巷、二十三坊巷等片區改造提升，將街區、園區、商場、廣場等城市空間轉化為時尚秀場。

浙江工商大學浙商研究院副院長趙浩興教授表示，要推動首發經濟從「網紅」變「長紅」，還要更多的硬功夫。 當前中國年輕人消費呈現出個性化、多元化和體驗化的發展趨勢。首發經濟的「花期」過後，企業要加強後續的產品優化和潛力挖掘，優化扎根發展的策略，推動產品和服務創新升級；政府則應側重創新消費場景，共同發力變網紅流量為長期存量。