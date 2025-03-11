南韓投資人 搶買陸港股

數據顯示，今年2月南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近200%。2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票就占了六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

據央視新聞報導，2月以來，韓國綜合股價指數的漲幅不到2%，愈來愈多的南韓投資者將目光轉向海外市場，其中，中國大陸市場備受關注。

大韓證券存託結算院最新數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近兩倍，不僅創2022年8月以來新高，且遠超同期南韓投資者對歐洲和日本股市的投資規模。

分析認為，在近來全球經濟不確定性加劇的背景下，中國大陸科技行業憑藉技術創新，不斷取得突破。同時，不少南韓投資者也看好大陸兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體、自動駕駛等科技行業的扶持力度。2025年以來，隨著中國大陸科技股表現強勁，在南韓交易所上市的中國指數ETF漲幅亮眼。據了解，截至2月底，南韓交易所上市的中國指數ETF基金共44檔，其中，漲幅最大的ETF基金近一個月收益率高達62.8%，吸引南韓投資者對中國概念的關注。