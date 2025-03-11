在美中科技角力下，不少企業看好印度IT市場的持續增長。大陸科技大廠聯想近日表示，計劃在未來三年內，在印度本地生產供應印度市場的所有PC型號。同時，該公司也準備在印度東南部的本地治里（Pondicherry）生產人工智慧（AI）伺服器。

據《快科技》報導，聯想印度董事總經理Shailendra Katyal近日於「Lenovo TechWorld India 2025」上指出，目前聯想在印度的PC銷售中，約30%為本地生產。公司計畫在明年將這一比例提升至50%，並在未來三年內實現100%的在地化生產。

除PC業務外，聯想更瞄準印度快速增長的AI算力需求。Shailendra Katyal透露，聯想將在今年4月開始從印度製造基地推出首批AI伺服器。此前，在2024年，聯想於本地治里已開設新的生產基地，料每年生產約五萬台企業級AI伺服器和2,400個GPU。

同時，聯想還計畫在班加羅爾設立新的研發中心，進一步提升其在AI領域的研發能力，並將印度打造成AI開發的關鍵樞紐。對此，聯想國際銷售市場總裁Matthew Zielinski稱，印度是「全球最重要的市場之一」，其製造能力不僅滿足印度本地需求，還使印度成為重要的出口基地。