快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

聯想擬擴大印度製造

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
聯想。路透
聯想。路透

在美中科技角力下，不少企業看好印度IT市場的持續增長。大陸科技大廠聯想近日表示，計劃在未來三年內，在印度本地生產供應印度市場的所有PC型號。同時，該公司也準備在印度東南部的本地治里（Pondicherry）生產人工智慧（AI）伺服器。

據《快科技》報導，聯想印度董事總經理Shailendra Katyal近日於「Lenovo TechWorld India 2025」上指出，目前聯想在印度的PC銷售中，約30%為本地生產。公司計畫在明年將這一比例提升至50%，並在未來三年內實現100%的在地化生產。

除PC業務外，聯想更瞄準印度快速增長的AI算力需求。Shailendra Katyal透露，聯想將在今年4月開始從印度製造基地推出首批AI伺服器。此前，在2024年，聯想於本地治里已開設新的生產基地，料每年生產約五萬台企業級AI伺服器和2,400個GPU。

同時，聯想還計畫在班加羅爾設立新的研發中心，進一步提升其在AI領域的研發能力，並將印度打造成AI開發的關鍵樞紐。對此，聯想國際銷售市場總裁Matthew Zielinski稱，印度是「全球最重要的市場之一」，其製造能力不僅滿足印度本地需求，還使印度成為重要的出口基地。

印度

延伸閱讀

羽球／爛英文是效果？李洋自封反面代言人

習近平賠錢？美國密蘇里州判決中國政府隱匿疫情，應償付240億美元

追求自由的雪山獅子旗：3月10日「西藏抗暴紀念日」

華碩、微星 擴大印度在地製造

相關新聞

大陸汽車銷俄 突遇路障…俄「變臉」提高關稅

在美國總統川普上任後，美俄關係緩和，俄國近期突然對大陸汽車「變臉」，不僅嚴查質量、抬高關稅、限制進口，甚至公開點名批評中...

拚消費 杭州打造「首發經濟」秀場

2025年開年以來，「首發經濟」在杭州表現亮眼：在春晚扭秧歌的人形機器人，首發網上開售，火到「一機難求」；國際品牌美妝在...

上海智元機器人 發布GO-1大模型

上海首家人形機器人量產企業—智元機器人10日發布通用具身模型基座：智元啟元大模型（Genie Operator-1，簡稱...

香港珠寶雙展 聚8.2萬買家

香港貿易發展局9日表示，由該局主辦的第41屆香港國際珠寶展以及第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，繼續採用「兩展兩地」模...

百度李彥宏：今年是AI爆發元年

百度董事長李彥宏近日發文指出，今年將成為「ＡＩ智慧體」（AI Agent，或稱ＡＩ代理）大規模落地元年，也可能成為ＡＩ爆...

百度：加速發展智慧經濟

前大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏近日在人民網發布文章指出，2025年將成為「AI智慧體」 （AI Agent；台稱A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。