快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

艾司摩爾升級北京維修中心

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）傳出今年將在北京新建維修中心，對此，ASML回應稱，公司不是要在2025年新增一個北京本地維修中心，而是對現有維修中心進行升級。這一升級將取代舊有維修中心，以更高效的方式為客戶提供服務，並優化其維修與支援能力。在美國施壓下，去年9月荷蘭政府宣布，ASML須向荷蘭政府申請許可證，才能對中國客戶購買的曝光機等設備提供零件和軟體更新服務。在此禁令下，ASML將在北京新建維修中心的傳聞，讓市場感到意外。

ASML昨（10）日向本報記者表示，ASML始終致力於提升產品價值，並推動資源重複利用及材料回收，以支持循環經濟。基於此，公司持續拓展全球維修中心的運營，其中包括位於北京的維修中心。目前，ASML在全球擁有六個維修中心，分布於主要客戶群所在地，包括中國大陸、荷蘭、南韓、台灣及美國。

針對ASML年度報告中提及的北京維修中心，ASML澄清，這個並非新增設施，而是對現有維修中心的升級。這一升級將取代舊有維修中心，以更高效的方式為客戶提供服務，並進一步優化維修與支援能力。

ASML續稱，公司持續在全球擴展業務，維修中心在其循環利用與永續發展策略中發揮關鍵作用。同時，維修中心靠近客戶，能夠更具成本效益地提供服務，確保設備運行的可靠性與穩定性。此外，在中國大陸的所有業務運作，包括維修中心，均嚴格遵守適用的出口管制規範與相關法律法規。

ASML 北京 客戶

延伸閱讀

名字有「ㄧㄡˋ」免費升級！和牛涮、聚「柚香鍋」上桌

將在北京設維修中心？ASML澄清「非新增」：是現有中心升級

麵塑、仿古瓷…北京非遺技藝 巧塑哪吒搭熱潮

北京非遺技藝 巧塑哪吒搭熱潮

相關新聞

大陸汽車銷俄 突遇路障…俄「變臉」提高關稅

在美國總統川普上任後，美俄關係緩和，俄國近期突然對大陸汽車「變臉」，不僅嚴查質量、抬高關稅、限制進口，甚至公開點名批評中...

拚消費 杭州打造「首發經濟」秀場

2025年開年以來，「首發經濟」在杭州表現亮眼：在春晚扭秧歌的人形機器人，首發網上開售，火到「一機難求」；國際品牌美妝在...

上海智元機器人 發布GO-1大模型

上海首家人形機器人量產企業—智元機器人10日發布通用具身模型基座：智元啟元大模型（Genie Operator-1，簡稱...

香港珠寶雙展 聚8.2萬買家

香港貿易發展局9日表示，由該局主辦的第41屆香港國際珠寶展以及第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，繼續採用「兩展兩地」模...

百度李彥宏：今年是AI爆發元年

百度董事長李彥宏近日發文指出，今年將成為「ＡＩ智慧體」（AI Agent，或稱ＡＩ代理）大規模落地元年，也可能成為ＡＩ爆...

百度：加速發展智慧經濟

前大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏近日在人民網發布文章指出，2025年將成為「AI智慧體」 （AI Agent；台稱A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。