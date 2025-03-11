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百度：加速發展智慧經濟

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
百度董事長李彥宏。 （路透）
百度董事長李彥宏。 （路透）

前大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏近日在人民網發布文章指出，2025年將成為「AI智慧體」 （AI Agent；台稱AI代理）大規模落地元年，也可能成為爆發元年。

他認為要堅決投入大模型和生成式人工智慧的技術研發，發展新質生產力；扎實推進「人工智慧+」行動，讓「智能經濟」加速發展。

李彥宏指出，面對空前激烈的全球人工智慧領域競爭，必須在AI晶片、資料中心、雲基礎設施上更大膽地投入，打造更好、更智能的下一代模型。

李彥宏提及，隨著大模型技術的迭代和成本直線下降，將迎來AI應用大爆發。他表示，將透過技術創新，不斷降低大模型和人工智慧的成本，並大力推動人工智慧的規模化應用。

因為重大技術突破，顛覆式的創新往往是規模化應用的結果。

李彥宏認為，人工智慧是新質生產力的代表。隨著大模型和生成式AI的爆發，AI正加速賦能工業、製造、能源、交通等行業，成為發展新質生產力的重要引擎。

李彥宏表示，隨著AI發展，也創造出全新的工作職務，比如提示詞工程師、數據標注師、智能駕駛系統工程師等。

「我們還將積極承擔社會責任，為社會培養大量的AI人才，尤其是懂大模型和生成式AI的人才，幫助更多人加入智能產業，融入智能社會，享受智能社會帶來的福祉。」

萬聯證券發布研報稱，大陸AI創業公司Monica推出全球首款通用AI Agent產品Manus，具備自主執行能力、持續學習和記憶等五大優勢，此外DeepSeek R1、V3等開源模型能力的升級，讓各行業的垂類AI模型和以AI Agent為代表的AI應用產品有望加速落地。

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