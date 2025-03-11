大陸汽車銷俄 突遇路障…俄「變臉」提高關稅

在美國總統川普上任後，美俄關係緩和，俄國近期突然對大陸汽車「變臉」，不僅嚴查質量、抬高關稅、限制進口，甚至公開點名批評中國品牌「存在缺陷」。分析認為，這將導致大陸車企當前在俄國市場占絕對主導的地位出現變天。

俄烏戰爭以來，大陸車企靠著高「性價比」、快速交付等優勢，僅用三年就將俄羅斯市占率從7%升至76%，出口量超過百萬輛，成為俄羅斯市場絕對主導者。

2023年俄羅斯市場躍升為大陸汽車出口第一大國。在該市場的強勁拉動下，中國大陸2023年汽車出口量實現歷史性突破，超越日本成為全球第一大汽車出口國。

然而，俄羅斯近來突然以「本土化戰略」為名，先是將汽車報廢稅暴增至85%，等於提高進口車關稅，最高係數車輛稅率翻倍，這直接推高中國車成本。

俄羅斯衛星通訊社在上月引述俄國工業和貿易部長阿里漢諾夫指，三個大陸品牌卡車存在嚴重缺陷，不應上路行駛，俄需對進口汽車進行嚴格認證，特別是合規性檢查。他還指，需阻止大陸汽車在俄占據過大市占。該部正逐步提高報廢稅和採取其他措施，以恢復平衡。

中國汽車工業協會副秘書長李邵華向汽車縱橫雜誌指，俄以安全缺陷為由發難，本質是為本土企業爭取轉型窗口期，延緩大陸車企的市場擴張。另有分析認為，俄羅斯此舉更深層意圖除在倒逼大陸車企加大本地化投資，或是為歐美日車企重返俄羅斯掃清障礙。

俄烏戰爭爆發後，歐洲與日韓車企紛紛因制裁措施退出俄市場，導致俄汽車產業鏈嚴重空洞化，不過奇瑞、哈弗、吉利、長安等大陸品牌迅速補位，使俄國一躍成為大陸第一大汽車出口市場。然而，值得注意的是，儘管大陸車企在當地占據半壁江山，但俄消費者對日韓歐美品牌的忠誠度始終未減。目前美俄關係緩和跡象明顯，若俄烏停戰歐美制裁解除或成市場洗牌導火線。

大陸乘聯會會長崔東樹近日在微信發文警示，目前大陸車企在俄表現很強，但近期已因稅收等因素受阻，未來風險意識需強化。大陸車企在俄市場面臨的主要風險是政治經濟環境不確定性。在當前俄汽車產業競爭力不足和供給結構性短缺的背景下，大陸需提早研判情勢變化，提早預防未來可能有的相關政策風險。