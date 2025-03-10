布局智慧機器人 富臨精工與寧德時代簽戰略合作協議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸汽車零部件企業富臨精工10日晚宣布，公司控股子公司江西昇華新材料有限公司擬以增資擴股的方式引入戰略投資者寧德時代，將進一步拓展在汽車及智慧機器人等創新領域增量零件及關節的合作機會，達成戰略夥伴關係。（新華社）
大陸汽車零部件企業富臨精工10日晚宣布，公司控股子公司江西昇華新材料有限公司擬以增資擴股的方式引入戰略投資者寧德時代，將進一步拓展在汽車及智慧機器人等創新領域增量零件及關節的合作機會，達成戰略夥伴關係。（新華社）

今年以來，大陸已有多家企業正加速推動人形機器人技術研發與合作。大陸汽車零部件企業富臨精工10日晚宣布，公司控股子公司江西昇華新材料有限公司擬以增資擴股的方式引入戰略投資者寧德時代，將進一步拓展在汽車及智慧機器人等創新領域增量零件及關節的合作機會，達成戰略夥伴關係

據第一財經，富臨精工10日公告，其控股子公司江西昇華擬以增資擴股的方式引入戰略投資者寧德時代。寧德時代擬以人民幣4億元（下同，約台幣18億元）認購江西昇華新增註冊資本3.39億元，並取得江西昇華本次交易交割完成後基於完全攤薄基礎上18.7387%的股權。

根據公告，江西昇華的現有股東就本次增資事項放棄優先認購權。增資完成後，富臨精工持有江西昇華的股權比例將由97.9211%減至79.5719%，江西昇華仍為其控股子公司，不會導致公司合併報表範圍變更。

公告並稱，經合作各方友好協商，將在磷酸鐵鋰材料產品研發、產能投建、國際化拓展、供應鏈及資本等方面開展長期可持續的深度合作，進一步拓展在汽車及智慧機器人等創新領域增量零件及關節的合作機會，以此達成戰略夥伴關係。

對上市公司的影響方面，公告稱，有利於進一步深化公司與國際頭部企業在產業上下游方面建立長期、穩定、緊密的全面戰略合作夥伴關係，增強公司核心競爭力和可持續發展能力，符合公司發展戰略及整體利益。

證券時報此前指出，富臨精工2月12日發布公告稱，其與四川綿陽市涪城區人民政府簽訂投資協議，擬在當地投建機器人智慧電關節模組研發及生產基地項目，項目總投資金額1.1億元。據公告，前述計畫選址四川綿陽工業園區東區聯東U谷產業園區一期廠房，擬建成1條機器人智慧電關節模組生產線，產品主要應用於人形機器人、機器狗等領域。

富臨精工主營汽車引擎零件、新能源車智慧電控及新能源鋰電正極材料的研發、生產和銷售，近年積極布局機器人賽道。2024年10月，富臨精工曾宣布與智元機器人、巨星新素材、文宏傑、安努創想、安努創和等達成框架協議，擬就人形機器人應用計畫賽道組成合資公司。

2024年11月，富臨精工宣布擬發行可轉債募集資金不超過12.52億元，用於新能源汽車電驅動系統多合一動力總成及關鍵零部件、智慧懸吊系統關鍵零件、機器人整合電關節、高效節能混動發動機關鍵零件、智慧工廠等項目。

據悉，富臨精工近年業績效波動較大。不過，在進入2024年，富臨精工業績回升。據2024業績預告，預計2024年淨利3.7億至4.5億元，扣非淨利2.9億至3.7億元，均實現年比扭虧為盈。

寧德時代 業績 關係

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