科創板日報報導指出，有消息近日稱，小米機器人Cyber​​One正分階段落地亦莊產線，併計劃於3至4月公示量產進展，4至5月開放參觀，下半年做PR宣發。對此，小米相關人員回應稱，前述消息不屬實。

據大陸網路科技媒體「IT之家」報導，Cyber​​One是小米首個全尺寸人形仿生機器人，在2022年8月正式亮相。Cyber​​One身高177公分，體重52公斤，同時被稱為「鐵大」。小米機器人團隊於2月曾宣布人形機器人進展指，「目前正推進旗下Cyber​​One（鐵大）在自家製造產線上的分階段落地。」Cyber​​One是小米發表的全尺寸人形仿生機器人，被官方定義為「全尺寸人形仿生機器人」，支持家庭護理、陪伴等多種場景。

小米還表示，「鐵大」採用多種技術，能感知45種人類語義情緒，分辨85種環境語義。同時，搭載小米自研全身控制演算法，可協調運動21個關節，並配備Mi Sense視覺空間系統，可三維重建真實世界。此外，全身5種關節驅動，峰值扭矩300N·m。

回顧小米機器人的發展。據雷科技報導，2021年8月10日，小米MIX系列最後一代產品MIX 4發表會的結尾，小米創辦人雷軍帶來小米首款四足機器人Cyber​​Dog。這款機器人整機重量為14公斤，最大負載3公斤，馬達最大扭力32N·m，配備11顆高精度感測器、21TOPS算力晶片、128GB SSD，支援手機、手機+遙控器、語音三種控制方法。

隨後，在2022年8月，在小米Cyber​​Dog誕生一年後，小米就發表了首款全尺寸人形仿生機器人「鐵大」。三年多時間，小米連續推出三款機器人，可見其對機器人業務上心。然而，機器人雖是新興產業，但在大陸市場的競爭卻極為激烈，不僅有眾多車企跨行入局，還有許多新勢力企業投入，目前矗立在前的為宇樹科技。

此前，財聯社曾指，包括小米、小鵬、蔚來等多家車企供應鏈宣布切入機器人領域，隨後小米機器人更是頻頻曝光新消息，例如國家智慧財產權局接連公開了小米機器人技術有限公司申請的多項發明專利。