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將在北京設維修中心？ASML澄清「非新增」：是現有中心升級

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對有消息指荷蘭半導體設備巨頭ASML今年將在北京新建維修中心，ASML澄清，這並非新增設施，而是對現有維修中心的升級。（路透）
針對有消息指荷蘭半導體設備巨頭ASML今年將在北京新建維修中心，ASML澄清，這並非新增設施，而是對現有維修中心的升級。（路透）

針對近日有陸媒指出，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）今年將在北京新建維修中心，ASML對此回應稱，公司不是要在2025年新增一個北京本地維修中心，而是對現有維修中心的升級。這一升級將取代舊有維修中心，以更高效的方式為客戶提供服務，並優化其維修與支援能力。

ASML今（10日）日向本報記者表示，ASML始終致力於提升產品價值，並推動資源重複利用及材料回收，以支持循環經濟。基於此，公司持續拓展全球維修中心的運營，其中包括位於北京的維修中心。目前，ASML在全球擁有六個維修中心，分布於主要客戶群所在地，包括中國大陸、荷蘭、南韓、台灣及美國。

針對ASML年度報告中提及的北京維修中心，ASML澄清，這個並非新增設施，而是對現有維修中心的升級。這一升級將取代舊有維修中心，以更高效的方式為客戶提供服務，並進一步優化維修與支援能力。

ASML續稱，公司持續在全球擴展業務，維修中心在其循環利用與永續發展策略中發揮關鍵作用。同時，維修中心靠近客戶，能夠更具成本效益地提供服務，確保設備運行的可靠性與穩定性。此外，在中國大陸的所有業務運作，包括維修中心，均嚴格遵守適用的出口管制規範與相關法律法規。

大陸財聯社6日曾報導，ASML近期舉行年報會議，據透露ASML計畫於今（2025）年在北京開設一個新的回收與維修中心（Reuse & Repair Center），以取代之前租用的小型維修部門。

據界面新聞報導，5日，ASML公開2024年年度財報，淨銷售額282.63億歐元，年增2.55％，創下歷史新高，但其淨利75.72億歐元，年比下滑3.41％。其中，ASML在中國大陸的營收達101.95億歐元，年增14%，占比高達36.1%，排名第一。同時，中國大陸的採購額占ASML系統設備銷售收入的41%，超過其第二和第三大客戶美國與南韓的總和。

ASML 北京 半導體 客戶

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