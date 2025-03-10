保障女性求職！陸湖南省令雇主不得詢問求職者婚育情況

中國女性求職時，經常需要告知已婚或未婚及生育情況，多年來飽受詬病。湖南省總工會在3月8日婦女節當天發布通知，提醒全省雇主不得詢問或調查女性求職者的婚姻及生育情況，且不得將相關狀況作為錄聘用條件。

綜合中國媒體報導，湖南省總工會8日發布勞動法律監督提示函，提醒全省雇主維護女性職工合法權益和特殊權益。

提示函提醒，根據中國國家法律及「湖南省女職工勞動保護特別規定」、「湖南省工會勞動法律監督條例」等法規，全省用人單位在招錄、招聘過程中，除國家另有規定外，不得「限定為男性」或規定「男性優先」，且不得以性別為由拒絕錄聘用婦女，或差別化地提高對婦女的錄聘用標準。

這份提示函指出，除個人基本資訊外，雇主不得進一步詢問或調查女性求職者的婚育情況；不得將限制結婚、生育或婚姻、生育狀況作為錄聘用條件。

提示函指出，雇主錄聘用女性職工應依法簽訂勞動（聘用）合約或服務協議，合約或協議中應具備女性職工特殊權益保護條款，且不得規定限制女性職工結婚、生育等內容。而合約履行過程中，要實行「男女同工同酬」。

此外，提示函規定女性職工結婚、懷孕、生育、哺乳期間，用人單位不得單方解除勞動或聘用合約；孕期、哺乳期不得延長勞動時間或者安排夜班勞動。

湖南省總工會並表示，支持省內各級工會和女性職工委員會依法履職。雇主辭退女性職工時，應提前通知工會並說明理由。女職工合法權益受到侵害時，可撥打省總工會服務職工熱線反映。