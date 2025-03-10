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用AI工具賺到第一桶金！大陸「00後」直播主 靠DeepSeek1天賣出15億

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據傳，大陸有「00後」直播主用DeepSeek，1天創造驚人的新台幣15億元業績。路透
據傳，大陸有「00後」直播主用DeepSeek，1天創造驚人的新台幣15億元業績。路透

據財聯社報導，DeepSeek爆紅後，第一批「吃螃蟹」的人已用它賺到了第一桶金。有義烏老闆利用DeepSeek賣空小商品，也有博主用DeepSeek寫歌獲利人民幣數萬元人。

3月8日，大陸「00後」直播主用DeepSeek直播1天賣出人民幣3.3億元（約合新台幣15億元）再度引發關注。據悉，該團隊早就開始用AI整理直播話術、梳理直播話術，讓工作效率大大提升。

另據金融界報導，AI正以前所未有的速度改變著我們的生活和工作方式。近日，「00後」直播主利用DeepSeek AI工具在一天內創造人民幣3.3億元銷售額引發了廣泛關注。

DeepSeek作為一款功能強大的AI工具，正在為直播電商行業帶來革命性的變化。據悉，該「00後」主播團隊早已開始運用DeepSeek來整理和優化直播話術，大幅提升了工作效率。這種創新性的應用使得主播能夠更加精準地把握消費者心理，提供更具吸引力的內容，從而實現銷售業績的飛躍。

DeepSeek的應用不僅限於直播話術的優化，還可以幫助團隊進行數據分析、商品推薦和個性化營銷等多方面的工作。通過AI技術的輔助，主播團隊能夠更好地了解用戶需求，制定更有針對性的銷售策略，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

除直播電商，DeepSeek的應用也已延伸到多個領域。義烏一些商家利用DeepSeek成功實現了小商品的「賣空」操作，而一些博主則通過DeepSeek創作歌曲獲得了可觀的收入。這些成功案例顯示，AI技術正在為各行各業帶來新的機遇和挑戰。

據傳，大陸有「00後」直播主用DeepSeek，1天創造驚人的新台幣15億元業績。（圖／截自微博視頻號）
據傳，大陸有「00後」直播主用DeepSeek，1天創造驚人的新台幣15億元業績。（圖／截自微博視頻號）

DeepSeek 團隊 直播主 電商

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