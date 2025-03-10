聽新聞
0:00 / 0:00
李強整治「內捲」競爭！大疆、美的等陸企加入行列 嚴禁形式主義加班
大陸國務院總理李強在今年《政府工作報告》中提出，要綜合整治「內捲（內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。）式」競爭。大疆、美的等企業則已加入「反內捲」行列，嚴禁形式主義加班。
據大陸媒體報導，有消息稱，從2月27日開始，大疆已開啟「不准加班」運動，強制員工晚上9點必須下班，這一消息還一度登頂熱搜。上述消息稱，大疆深圳總部一到晚上9點，主管和HR分三輪趕人下班，禁止員工加班。上海區域更直接，辦公樓到晚上9點準時關燈。
今年1月，美的集團董事長方洪波發布《關於簡化工作方式的要求》的文件，旨在減少職場中的「表演式工作」，提升員工的工作效率。文件強調，所有不以客戶和業務為中心的工作都應被簡化，節省下來的時間要用於創造對用戶有價值的內容。
文件內容涵蓋六項嚴格要求，包括嚴禁下班開會及形式主義加班，減少微信群交流等。
此外，另一製造業巨頭海爾內部發布全面落實雙休制的通知，所有部門（包括研發、市場等）實行雙休，周六不准來公司，食堂也不提供飯食，特殊情況需要加班的，必須提前一周審批，工作日加班每日不得超過3小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言