李強整治「內捲」競爭！大疆、美的等陸企加入行列 嚴禁形式主義加班

大陸國務院總理李強在今年《政府工作報告》中提出，要綜合整治「內捲（ 內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。 ）式」競爭。大疆、美的等企業則已加入「反內捲」行列，嚴禁形式主義加班。

據大陸媒體報導，有消息稱，從2月27日開始，大疆已開啟「不准加班」運動，強制員工晚上9點必須下班，這一消息還一度登頂熱搜。上述消息稱，大疆深圳總部一到晚上9點，主管和HR分三輪趕人下班，禁止員工加班。上海區域更直接，辦公樓到晚上9點準時關燈。

今年1月，美的集團董事長方洪波發布《關於簡化工作方式的要求》的文件，旨在減少職場中的「表演式工作」，提升員工的工作效率。文件強調，所有不以客戶和業務為中心的工作都應被簡化，節省下來的時間要用於創造對用戶有價值的內容。

文件內容涵蓋六項嚴格要求，包括嚴禁下班開會及形式主義加班，減少微信群交流等。

此外，另一製造業巨頭海爾內部發布全面落實雙休制的通知，所有部門（包括研發、市場等）實行雙休，周六不准來公司，食堂也不提供飯食，特殊情況需要加班的，必須提前一周審批，工作日加班每日不得超過3小時。