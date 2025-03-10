陸消費價格漲幅目標「2%左右」 官媒指實事求是：有能力保持物價在合理區間

大陸國務院總理李強日前發布的《政府工作報告》提到，今年居民消費價格漲幅目標「2%左右」，低於多年來「3%左右」的目標。官媒《人民日報》10日刊登文章指出，這是立足當前物價下行壓力的現實，結合宏觀政策總體目標，體現實事求是。文中強調，有條件有能力有基礎保持物價合理區間運行。

文章表示，2021年至2024年，中國大陸全年CPI漲幅分別為0.9%、2%、0.2%、0.2%。綜合看，物價總體平穩，積極的一面是這幾年得益於中國製造業「底盤堅實」、糧食生產「穩定發揮」、貨幣政策不搞「大水漫灌」，避免了一些發達經濟體正在遭遇的高通膨。

文章指出，也要正視物價水平總體偏低的問題。2024年CPI漲幅目標是「3%左右」，但實際增長0.2%，其成因是多方面的，包括受世界經濟增長動能偏弱影響，國際大宗商品價格整體波動下行；一些行業和領域出現階段性供大於求，部分企業「以價換量」，乃至「內捲式」競爭；消費的能力和意願還需進一步提升；房地產市場處於深度調整期，這些問題都是下行壓力所在，也是物價持續低位運行的癥結。

文章強調，大陸有條件、有能力，也有基礎保持物價在合理區間運行。李強《政府工作報告》一項項措施抓得準、力度大，如「大力提振消費」「全方位擴大國內需求」，有助於化解「供大於需」的矛盾；「綜合整治『內捲式』競爭」，將使價格更好反映質量，防止「劣幣驅逐良幣」；而「穩住樓市股市」，可以釋放財富效應，更好提振消費。此外，財政、貨幣等宏觀政策加大逆周期調節力度，也將改善供求關係，為物價溫和回升提供保障。

大陸國家統計局9日公布2月份居民消費價格指數（CPI）按年降0.7%，創下去年1月以來最低水平。