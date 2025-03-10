中美貿易爭端持續 大陸對美國農產品加徵關稅今生效

中國大陸對一系列美國農產品徵收至多15%關稅的措施（10日）生效，恐將加劇全球兩大經濟體之間的貿易爭端。

美國對華關稅上周二（3月4日）將所有中國商品加徵的關稅提高到20%後，中國大陸同日除了將20多家美國實體列入出口管控、不可靠實體清單，並對美國部分農產品加徵10%或15%的關稅。

彭博社報導稱，中國對美國部分農產品加徵的關稅影響深遠，涉及從牛肉、家禽到穀物的各種商品。

報告也提到，中國此舉瞄準的商品，是中國可從其他國家採購的產品，這樣就可以避免中國國內經濟受到衝擊。

中國官員已表現出應對中美貿易緊張局勢的信心。新華社報導，大陸財政部部長藍佛安上周四（3月6日）在大陸全國人大會議經濟主題記者會上說，為應對內外部可能出現的不確定因素，中共中央財政預留了充足的儲備工具和政策空間。

法新社引述野村證券中國首席經濟師陸挺分析，川普政府這一輪加徵關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。川普1月20日上任前，中國銷美商品的平均關稅為13%。