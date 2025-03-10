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川普：正與4個團體洽談TikTok出售案
美國總統川普表示，政府正與四個不同的潛在買家就收購短片分享平台TikTok美國業務進行接觸，並且所有選項都是好的。
據路透報導，川普未有透露四個潛在買家的身分，亦拒絕透露傾向於哪一個買家，但稱交易可能會很快達成。
美國國會去年通過法案，要求TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）必須在今年1月19日之前出售TikTok，否則平台在美國會被禁用，此旨在防止中國大陸利用對字節跳動的控制，來獲取美國TikTok用戶的個人資料。
川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延遲執行TikTok禁令，額外提供75天寬限期，即延至4月5日，以尋求合適的美國買家購入一半股權。他日前表示，如有需要，可能會延長TikTok的法令寬限期，以便該平台繼續在美國運營。
川普上周稱，若4月5日仍未達成交易，可能會延長出售TikTok的期限；目前至少還有一個月時間，所以不需要延期。
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