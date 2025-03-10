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生育有津貼？台盟委員：支持台胞赴陸政策紅利將續釋放

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉10日在大陸全國政協十四屆三次會議「委員通道」上表示支持台灣同胞赴大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放。記者黃雅慧／攝影
全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉10日在大陸全國政協十四屆三次會議「委員通道」上表示支持台灣同胞赴大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放。記者黃雅慧／攝影

大陸全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕，全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉10日在大陸全國政協十四屆三次會議「委員通道」上分享一名台胞在浙江成「致富帶頭人」，稱其在大陸享有產假與生育津貼的案例，並稱兩岸融合發展新路的不斷探索，支持台灣同胞赴大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放，發展的動力也將會更加強勁。

大陸全國政協十四屆三次會議最終場委員通道，分三組主題委員，第一組涉及考古、醫療；第二組與民族融合議題有關，最後一組主題則為港澳台議題，且最後一位分享委員為陳清莉，意味整場委員通道議題終結在兩岸融合上。

陳清莉表示，陸方不斷推出一系列完善增進台胞福祉的制度和政策，越來越多台胞到大陸發展事業，定居生活。她因工作原因接觸不少在大陸，特別是在浙江生活發展的台青和台商，在當地創業、融入並安家。

陳清莉舉了一個台灣姑娘余小姐為例，該名姑娘通過2018年杭州市餘杭區推出的高層次人才引進計劃到浙江，在杭州積極參與共同富裕示範區建設和鄉村振興實踐，並安家產子，她和大陸同胞一樣享有產假和生育津貼，並榮獲浙江省的「三八紅旗手」，有杭州市餘杭區的「農村青年致富帶頭人」稱號，並稱同等待遇讓她在大陸生活感到幸福；另外她也提及一位自1990年代在杭投資的台商周先生，他在同等待遇政策的加持下，創業轉型的每一步都踩在了活躍的鼓點上。

大陸全國政協委員、香港北京社團總會會長施榮懷則讚賞一國兩制制度，並稱香港實行「一國兩制」制度，為鞏固香港國際金融、航運與貿易中心三中心地位提供了制度保障。並強調常說「食四方飯，做中國事」，香港與國家的命運與共，這不是一句空話，香港的未來在於與國家同頻共振。

全國政協委員、澳門街坊會聯合總會副會長何潤生則讚嘆琴澳一體化發展，他分享新街坊項目的實際案例，最後稱，琴澳一體化發展，用事實向世界證明，「一國兩制」行得通，辦得到，得人心。

大陸全國政協十四屆三次會議最終場委員通道，最後一組主題則為港澳台議題，分別由台盟浙江省委會主委陳清莉（左）、香港北京社團總會會長施榮懷（右）與澳門街坊會聯合總會副會長何潤生（中）就台灣、香港與澳門等融合議題進行分享。記者黃雅慧／攝影
大陸全國政協十四屆三次會議最終場委員通道，最後一組主題則為港澳台議題，分別由台盟浙江省委會主委陳清莉（左）、香港北京社團總會會長施榮懷（右）與澳門街坊會聯合總會副會長何潤生（中）就台灣、香港與澳門等融合議題進行分享。記者黃雅慧／攝影
全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉分享結束下場後，台盟代表即刻圍繞身旁稱讚她說得好，但遇到台媒想針對台商、台胞問題進一步追問，則以要趕緊入場為由迴避。記者黃雅慧／攝影
全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉分享結束下場後，台盟代表即刻圍繞身旁稱讚她說得好，但遇到台媒想針對台商、台胞問題進一步追問，則以要趕緊入場為由迴避。記者黃雅慧／攝影

一國兩制 台商

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