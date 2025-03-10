快訊

金融大老鄭貞茂背癌妻偷吃 每周4次「孫悟空棒打白骨精」鹹濕簡訊曝光

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓人「掃貨」陸股？2月交易額月增近200%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近期傳出南韓投資人「掃貨」大陸股票的消息，2月交易額月增近200%。（美聯社）
近期傳出南韓投資人「掃貨」大陸股票的消息，2月交易額月增近200%。（美聯社）

數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近200%。另，2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票就佔了六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

據央視新聞消息，2月以來，韓國綜合股價指數的漲幅不到2%，越來越多的南韓投資者將目光轉向海外市場，其中，中國大陸市場備受關注。

大韓證券存託結算院最新數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近兩倍，不僅創2022年8月以來新高，且遠超同期南韓投資者對歐洲和日本股市的投資規模。

另，南韓最大證券公司最新數據也顯示，2月17日至28日，南韓投資者淨買入規模排前十的海外股票中，中國大陸股票佔據六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

分析認為，在近來全球經濟不確定性加劇的背景下，中國大陸科技行業憑藉技術創新，不斷取得突破。同時，不少南韓投資者也看好中國兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體、自動駕駛等科技行業的扶持力度。

2025年以來，隨著中國科技股表現強勁，在南韓交易所上市的中國指數ETF基金漲幅亮眼。據了解，截至2月底，南韓交易所上市的中國指數ETF基金共44檔，其中，漲幅最大的ETF基金近一個月收益率高達62.8%，與美國指數ETF不到10%的收益率形成鮮明對比，這也進一步吸引南韓投資者對中國概念的關注。

有專家分析，中國大陸在高新技術領域的迅猛發展，大幅提振了南韓投資者對中國市場的投資信心，預計投資熱情還將持續。

延伸閱讀

不再追求名牌包！ 南韓年輕人改崇尚「1類產品」

從俄取得技術？北韓首公開自造核潛艦 威嚇美韓

尹錫悅撤押返官邸 學者：不影響憲法法院判決

去南韓玩小心五大地雷 觸犯這一事恐挨罰2400元

相關新聞

林毅夫：美國增加關稅 中國出口還會繼續成長

大陸經濟學家林毅夫近日援引川普第一任期美中貿易戰迄今的數據指，大陸生產並出口到美國的產品是具有比較優勢的產品，即使美國增...

就業壓力仍重！陸人社部：將推新一輪支持青年就業政策

大陸人力資源和社會保障部部長（簡稱人社部）王曉萍9日在十四屆全國人大三次會議民生主題記者會上表示，今年大陸就業形勢可用兩...

南韓人「掃貨」陸股？2月交易額月增近200%

數據顯示，2月份，南韓投資者投資A股和港股的月度交易額達7.82億美元，按月增長近200%。另，2月17日至28日，南韓...

吸引台客 雲南宣布320個景區對「首來族」免門票

據《雲南新聞網》消息，雲南省人民政府台灣事務辦公室近日宣布，為進一步加大對台灣「首來族」旅客（指第一次從台灣赴中國大陸的...

生育有津貼？台盟委員：支持台胞赴陸政策紅利將續釋放

大陸全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕，全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉10日在大陸全國政協十四屆三次會議「委員...

穩定房市 陸住建部：推動收購存量商品房

為穩定房市，大陸官方將推動收購存量商品房。據新華社報導，大陸住房和城鄉建設部長倪虹9日在全國人大會議民生主題記者會上表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。