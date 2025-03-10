穩定房市 陸住建部：推動收購存量商品房

為穩定房市，大陸官方將推動收購存量商品房。據新華社報導，大陸住房和城鄉建設部長倪虹9日在全國人大會議民生主題記者會上表示，在各方面共同努力下，現在市場的信心得到了有效的提振，房地產市場也出現了積極的變化。

倪虹稱，從統計數據看，去年第四季，新建商品房銷售面積和銷售額實現了正成長。今年1、2月以來，房地產市場維持了止跌回穩的正面動能。

他提出，住建部將會同有關部門，堅持長短結合、標本兼治，堅決穩住樓市，推動收購存量商品房將是重點做好事項之一。

倪虹說，「政府工作報告提出，今年地方政府專項債務安排4.4兆元人民幣，其中一個使用方向，就是土地收儲和收購存量商品房。我們將支持地方在收購主體、價格和用途方面充分行使自主權。收購的商品房，優先用於保障性住房、城中村安置主體、人才及青年公寓和宿舍房」。

倪虹表示，住建部同時將按照「應進盡進、應貸盡貸」的要求，將符合條件的房地產項目全部納入「白名單」，這也是另一個重點要做好的事項。