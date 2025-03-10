今年畢業生1222萬人 陸人社部：全力穩就業

大陸人力資源和社會保障部長（人社部長）王曉萍昨在全國兩會民生主題記者會表示，今年大陸就業形勢可用兩句話概括，一是穩定和擴大就業任務繁重，二是就業形勢總體穩定。她並指，今年將組織實施就業支持計畫，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和推出就業增量政策，並提高穩崗專項貸款額度等。

王曉萍表示，今年大陸應屆畢業生及大學畢業生為一二二二萬人，脫貧人口務工規模需要保持在三千萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出。

同時，外部環境更趨複雜延續，大陸國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能都會對就業產生一定影響。

不過，王曉萍稱，目前也有穩就業與擴大就業的基礎，比如隨著大陸高品質發展扎實推進，一大批新技術、新產品、新場景大規模的應用，多樣化、差異化的消費潛力持續釋放，各類金融主體和創新創業福利有效激發等。她稱，前兩個月情況看，節後開工復產加速，農民工外出更早，就業市場開局良好。

就具體措施，王曉萍指，今年將加大各類資金資源的統籌支持力度，全力穩定就業總量，推動廣大勞動者實現就業增收，去年大陸穩崗專項貸款餘額人民幣三千多億元，今年將進一步提高貸款額度。

針對今年大學畢業生，王曉萍表示將推出新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大「三支一扶」、「西部計畫」等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計畫，全面推廣求職訓練營等。

據大陸官方發布數據顯示，去年十二月，大陸全國城鎮不包含在校生的十六至廿四歲勞動力失業率為百分之十五點七；不包含在校生的廿五至廿九歲勞動力失業率為百分之六點六。青年就業依舊嚴峻。