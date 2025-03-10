相隔13月 陸物價指數再轉負

大陸國家統計局昨發布，大陸二月居民消費物價指數（ＣＰＩ）年減百分之○點七，較上個月大減一點二個百分點，時隔十三個月再度負成長；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年減百分之二點二，降幅比上月略為收窄○點一個百分點，但已連續廿九個月下跌。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，主要受春節錯月、假期和部分國際大宗商品價格波動等影響。從結構來看，一些領域價格顯現正面變化，ＣＰＩ中，部分工業消費品和服務價格穩中有漲，ＰＰＩ降幅有所收窄，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。

大陸二月ＣＰＩ年減百分之○點七，遜於路透預期的年減百分之○點五，創下去年二月以來新低，為時隔十三個月再度負成長。

董莉娟稱，ＣＰＩ年減主要有以下三原因：一是去年春節在二月的「春節錯月」，導致前一年同期比較基數較高，扣除春節錯月影響，二月ＣＰＩ年增百分之○點一，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。其中，食品價格年減百分之三點三，影響ＣＰＩ年減約○點六個百分點，占ＣＰＩ總降幅八成多，是帶動ＣＰＩ由漲轉降的主要因素，飛機票和旅遊價格下降亦有所影響。

其次是今年二月雨雪冰凍天氣較少，有利於鮮菜生長運輸，二月鮮菜價格年減百分之十二點六，影響ＣＰＩ年減約○點三一個百分點。三是汽車等商品降價促銷，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別年減百分之五和六，合計影響ＣＰＩ年減約○點一六個百分點。

ＰＰＩ方面，二月年比下降百分之二點二，降幅比上月略為收窄○點一個百分點，已連續廿九個月下跌，遜於路透預期的年減百分之二點一，持續籠罩通縮陰霾。

董莉娟稱，春節前後為工業生產淡季，多數建築工程停工影響建材需求，其次是春節期間煤炭供應充足，煤炭開採和洗選業價格下降，三是國際油價波動帶動國內石油產業價格下行，同時，隨著宏觀政策效果逐步顯現，部分產業生產需求增加，推動ＰＰＩ降幅收窄。