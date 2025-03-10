大陸IT服務巨頭紫光股份近日於深交所發出公告，擬在境外發行股份（H股）並在港交所上市。

《中國基金報》指，在此之際，由於適逢大陸AI公司DeepSeek旗下大模型橫空出世，加上大陸國產算力需求崛起，因此紫光股份赴港上市計畫消息引發市場高度關注。

紫光股份公告表示，為深化公司全球化戰略，加速海外業務發展，增強其在境外融資能力，進一步提升國際品牌形象，公司擬在境外發行股份並在香港交易所上市。目前正與相關中介機構進行商討，但尚未確定具體推進工作。

紫光股份成立於1999年，主要提供雲端運算基礎設施建設和產業智慧應用服務業務，產品包括網路設備、伺服器、儲存產品、雲端運算與雲端服務等業務。

值得注意的是，紫光股份從2019年開始布局海外市場，去年起加速全球業務拓展，其子公司新華三在國際表現亮眼。