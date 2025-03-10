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海底撈跨界 要開麵包店

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸火鍋巨頭海底撈近期又有「跨界」大動作，進軍烘焙界。新華網
大陸火鍋巨頭海底撈近期又有「跨界」大動作，進軍烘焙界。新華網

大陸火鍋巨頭海底撈近期又有「跨界」大動作，進軍烘焙界。浙江杭州西湖銀泰百貨一家名為「SHUA BAKERY」的麵包店正在裝修，圍檔上寫著「海底撈旗下烘焙品牌」、「全國首店」的字樣。據稱，這家店預計在今年五一假期前開業。

財經網站金融界報導，這一舉動讓大陸網友驚呼：「海底撈要成為餐飲界的小米嗎？」然而，這種跨界行為並非海底撈首次。根據2024年上半年財報，海底撈表示，公司決定實施「紅石榴計畫」，主要是為了鼓勵孵化和發展更多的餐飲新品牌，推動餐飲服務創新。

2024年上半年，海底撈已經推出了五個餐飲品牌，包括「焰請烤肉鋪子」、「小嗨火鍋」、「苗師兄」等，類型包括烤肉、火鍋、中式速食等。同時從海底撈知食局可知，海底撈還創立了炸雞品牌小嗨愛炸、砂鍋品牌「從前印象」（主打川湘家常菜）、 火焰官等品牌。

《新消費日報》報導，小嗨火鍋已在北京、河北、浙江等地開設十家門店，並計劃未來逐漸下沉至三、四線城市。焰請烤肉鋪子希望三年內有四、五百家店的目標。相比於上述品牌還攜帶著海底撈的基因，這次麵包店的跨界還算比較大了。

2020到2021年，海底撈集團內部也曾提出「啄木鳥計畫」和「硬骨頭計畫」的新品牌孵化，但最終並未出現能夠接續成長的新品牌，所以市場對於海底撈孵化新品牌的「紅石榴計畫」順利實施也持觀望態度。

品牌 海底撈 火鍋

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