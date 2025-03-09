​有跡可循？華為董座余承東與劉亦菲微博互相關注 引發陸網熱議

大陸演員劉亦菲與華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東近日在微博上互相關注，引發網友熱議。

3月8日，有網友發現，劉亦菲和余承東互相關注了對方微博。當天余承東還發布了一條影片，並配文：黃玫瑰代表自由和勇敢，祝女性朋友節日快樂！

該影片顯示了一輛裝扮了大量黃玫瑰的智界R7。隨後，劉亦菲也點贊了該條微博。

快科技報導，2024年由劉亦菲、佟大為主演的電視劇《玫瑰的故事》爆火，劉亦菲在劇中飾演女主角黃亦玫。

與余承東互相關注、點贊智界R7微博、黃亦玫，這些線索結合起來，讓眾多網友猜測劉亦菲要和華為進行合作。

有網友表示：「怎麼有一種神仙姐姐馬上要成為華為代言人的感覺」，有人猜是汽車商務合作。

據報導，劉亦菲也是華為折疊手機的忠實用戶，其華為Mate X2在用了很多年後，於去年8月更換為華為最新折疊旗艦——華為Mate X5。