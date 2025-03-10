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黑悟空助攻 陸網咖家數大復甦

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸網咖數量在過去一年出現成長趨勢，行業龍頭「網魚電競」也在2024年觸底反彈，門市數量逾1300家創歷史新高。圖／取自微博
大陸網咖數量在過去一年出現成長趨勢，行業龍頭「網魚電競」也在2024年觸底反彈，門市數量逾1300家創歷史新高。圖／取自微博

大陸的網咖數量在過去一年出現成長趨勢，大陸網咖行業龍頭「網魚電競」也在2024年觸底反彈，門市數量突破1300家，創歷史新高。對投資者來說，網咖是相對其他領域來說沒那麼競爭的產業，對消費者來說，網咖是經濟實惠的娛樂項目，甚至有些人開始選擇以網咖為家。

中國互聯網上網服務行業協會最新數據顯示，從2016年到2023年，網咖數量從15.2萬家銳減到7.7萬家，直到2024年開始止跌回升。2024年，杭州新增三百多家網咖。

南方周末報導，網魚浙閩戰區負責人鄭彥紅分析，網咖的投資相對穩健，且殘值約有60%，即使倒閉也還能出售電腦設備。一位在湖南投資網咖的經營者表示，一個投資周期大概五年，三年回本，一、兩年盈利，每年大約10%至20%的利潤。

該投資者認為，目前很難找到像網咖一樣相對現金流比較穩定，競爭沒那麼激烈的項目；另一位投資者則認為，網咖是最便宜的娛樂消費，和吃飯喝水是一樣基礎消費，可以作為穿越經濟周期的項目，因此選擇投入。

此外，2024年8月大陸暴紅的國產遊戲「黑神話：悟空」也為網咖帶來一波流量。另一位網咖店長表示，如今無論是像杭州這樣的一線城市，還是株洲、醴陵這樣的小城市，輝達的4080、4090顯卡，都已成為標準配置，且一台電腦的成本至少是人民幣一萬五以上；整體來說，網咖環境的裝修也愈來愈講究，並配備飲料區和餐飲服務等。

消費群體也開始增加，鄭彥紅觀察，幾年前劇本殺還有各種桌遊店興起時，曾搶走一部分網咖消費人群。可是近兩年劇本殺和桌遊店出現倒閉潮，推測這一部分消費人群又回到網咖。

一位在網路大廠擔任工程師的客人表示，去網咖打遊戲是他最主要的放鬆方式，因家裡有老人小孩，根本沒有放鬆氛圍，壓力特別大的時候，就會請假一天到網咖打遊戲。

還有一群消費者是隨網咖品質提升，而選擇以網咖為家的年輕人。一位22歲消費者兩年前開始推著行李箱入住新開的網咖，他曾在新冠疫情時為建造方艙醫院工程招募工人，但隨後工作量漸減，他也在原本租屋處租約到期後開始住進網咖。

桌遊 消費者

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