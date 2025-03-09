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陸住建部：房企應看到建設「好房子」為產業轉型新賽道

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸住建部部長倪虹9日在十四屆全國人大三次會議民生主題記者會上表示，在穩房市上，提出建設好房子是產業轉型發展新賽道，並稱住建部正組織編制關於「好房子」的建設指南。記者黃雅慧／攝影
大陸住建部部長倪虹9日在十四屆全國人大三次會議民生主題記者會上表示，在穩房市上，提出建設好房子是產業轉型發展新賽道，並稱住建部正組織編制關於「好房子」的建設指南。記者黃雅慧／攝影

外界關注大陸如何穩住房市，大陸住建部部長倪虹9日在十四屆全國人大三次會議民生主題記者會上表示，在穩房市上，提出建設好房子是產業轉型發展新賽道，並稱住建部正組織編制關於「好房子」的建設指南。

倪虹指出，在各方面共同努力下，市場信心得到有效提振，房地產市場出現了積極的變化。他引述統計數據稱，去年第4季，大陸新房銷售面積和銷售額實現了正增長。今年一、二月以來，房地產市場保持了止跌回穩的積極勢頭。

倪虹表示，今年仍從四方面穩住房地產：一是鞏固政策「組合拳」的效果，繼續打好「保交房」攻堅戰，加大「白名單」貸款投放力度，按照「應進盡進、應貸盡貸」的要求，將符合條件的房地產項目全部納入「白名單」，提供有力的融資支持；二是加力實施城中村和危舊房改造；三是推進收購存量商品房；四是改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，並推動適應人民群眾高品質住房需要，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

倪虹強調，建設「好房子」，不僅給新技術、新產品、新材料提供了廣闊應用空間，還能釋放出擴內需、促消費的巨大潛能，特別是房地產企業和建築企業應當看到，建設「好房子」，將是產業轉型發展的新賽道，以後的企業競爭，拼的是新科技、高質量、好服務，誰能抓住這次轉型的好機會，誰能為群眾建設「好房子」、提供好服務，誰就能有市場、有發展、有更好的未來。

至於要如何推動「好房子」？倪虹指出從三方面著手：一是立下標準，包括高度、溫度、濕度、淨度、亮度等，他表示，近期大陸住建部正組織編制《好房子建設指南》，也在修訂《住宅項目規範》，其中有一項，就是把住宅的層高標準提高到不低於3公尺。

倪虹稱，推動好房子第二部分是要強科技，將大力推廣惠民實用的新技術、新工藝、新材料、新產品，並積極推廣燈光可以自動感應，窗簾可以語音控制，溫度濕度可以智能調節的全屋智能；三是抓項目，將舉辦全國好房子設計大賽，引導設計師針對多樣的居住需求，精心地、有創意地設計出不同戶型、不同面積的「好房子」。

全國人大 房地產 房子 設計師

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