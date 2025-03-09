就業壓力仍重！陸人社部：將推新一輪支持青年就業政策

大陸人力資源和社會保障部部長（簡稱人社部）王曉萍9日在十四屆全國人大三次會議民生主題記者會上表示，今年大陸就業形勢可用兩句話概括：一是穩定和擴大就業任務繁重，二是就業形勢總體穩定。她同時稱，今年將組織實施就業支持計劃，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和推出就業增量政策，並提高穩崗專項貸款額度等。

王曉萍表示，今年應屆畢業生以及高校畢業生是1,222萬人，脫貧人口務工規模需要保持在3,000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出。同時，外部環境更趨複雜延續，大陸國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能都會對就業產生一定影響。

不過，王曉萍稱，目前也有穩就業與擴大就業的基礎，比如隨著大陸高質量發展扎實推進，一大批新技術、新產品、新場景大規模的應用，多樣化、差異化的消費潛力持續釋放，各類金融主體和創新創業福利有效激發等。她稱，前兩個月情況看，節後開工復產加速，農民工外出更早，就業市場開局良好。

王曉萍指出，今年加大各類資金資源的統籌支持力度，全力穩定就業總量，推動廣大勞動者實現就業增收，去年大陸穩崗專項貸款餘額人民幣3,000多億元，今年將進一步提高貸款額度。

針對今年大學畢業生，王曉萍表示將推出新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大「三支一扶」、「西部計劃」等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計劃，全面推廣求職訓練營等。

王曉萍在推動構建就業友好型發展方式時說，要提高發展的就業帶動力，使高質量發展的過程成為就業提質擴容的過程。並找準科技創新與就業穩定的平衡點，支持勞動密集型產業在轉型升級中吸納和穩定就業，統籌好新技術應用和崗位轉換，創造新的就業機會。

此外，王曉萍也稱，要促進創業帶動就業，加強「創業培訓、創業服務、創業孵化、創業活動」四創聯動，重點支持青年創新創業、農民工返鄉入鄉創業，更好釋放創業帶動就業的倍增效應。去年，創業擔保貸款餘額人民幣2,700億元，今年將繼續加大力度。

大陸統計部數據顯示，2024年12月年齡組失業率數據，大陸全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.7%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.6%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%。青年就業仍嚴峻。