林毅夫：美國增加關稅 中國出口還會繼續成長

大陸經濟學家林毅夫近日援引川普第一任期美中貿易戰迄今的數據指，大陸生產並出口到美國的產品是具有比較優勢的產品，即使美國增加關稅，依然抵擋不了基本經濟規律發揮作用。他並稱，「即使未來有一些不確定性，但各個國家總是要消費、投資的，我們的出口會繼續增長。」

美國總統川普上任後對大陸加徵關稅，將多大衝擊大陸外貿形勢引發關注。大陸全國兩會正在召開，人民日報9日刊登全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫的採訪報導，對於今年大陸經濟總體情勢與外貿表現進行分析。

林毅夫表示，大陸是一個以國內大循環為主體的大經濟體，所以他對大陸經濟的判斷是，「只要把國內的事做好，不管外部環境如何，總能乘風破浪前進」，在這一系列政策利好和優勢條件之下，相信依託大陸「國內大循環」，不管2025年遇到什麼樣的挑戰，經濟都會持續向好。

他指出，大陸國內還有很大的發展潛力。在傳統製造業上，可以通過數字化、智慧化、綠色化來發展新質生產力；在新興產業、未來產業上，因為擁有人才多、超大規模的國內市場、各種產業配套齊全等，可以利用這些優勢發展新質生產力，在很多領域可以領跑第四次工業革命。

面對新一輪關稅戰，大陸外貿在「逆風」形勢下將有怎樣的表現？林毅夫分別從對美貿易與全球貿易作出分析。

對美貿易上，林毅夫指出，雖然美國在2018年對大陸發動了貿易戰，但是2024年大陸對美出口相比2017年仍然增長約22%。他指出，大陸生產並出口到美國的產品是具有比較優勢的產品，「即使美國增加關稅，依然抵擋不了基本經濟規律發揮作用，對美貿易還是繼續增長」。

再看全球貿易，林毅夫表示，雖然總體增長乏力，但大陸出口貿易保持增長，2024年相比2017年增長超過50%，他認為這再次體現了只要大陸能生產價格有競爭力的優質產品，外部強加的關稅不會改變貿易是互利共贏的基本原則。

林毅夫說，結合大陸的比較優勢，把自己的工作做好，把新質生產力發展好，持續提高生產力水平，不斷提高產品的質量、生產效率，「即使未來有一些不確定性，但各個國家總是要消費、投資的，我們的出口會繼續增長。」

林毅夫還提到人工智慧等技術發展也帶來了新機遇。他表示，用好人才多、超大規模的國內市場等優勢，更重要的是，可以通過人工智慧改造提升傳統產業，進一步增強競爭力。他認為，這會是大陸在2025年以及未來幾年值得期待、將有亮眼表現的新領域。