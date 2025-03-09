春節錯月影響 陸2月CPI年減0.7%時隔13月跌回負成長

根據大陸國家統計局9日發布，受春節錯月等因素影響，大陸2月居民消費物價指數（CPI）年減0.7%，較上個月大減1.2個百分點，時隔13個月再度負成長；工業生產者出廠價格指數（PPI）年減2.2%，降幅比上月略為收窄0.1個百分點，但已連續29個月下跌。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，這主要是受春節錯月、假期和部分國際大宗商品價格波動等因素影響。從結構來看，一些領域價格顯現正面變化，CPI中部分工業消費品和服務價格穩中有漲，PPI降幅有所收窄，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。

大陸2月CPI年減0.7%，遜於路透預期的年減0.5%，創下去年2月以來新低，時隔13個月再度負成長；月減0.2%，也較前月大跌0.9個百分點。

董莉娟稱，CPI年減主要有以下三方面原因：一是去年春節在2月份的「春節錯月」導致前一年同期比較基數較高，扣除春節錯月影響，2月CPI年增0.1%，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。其中，食品價格年減3.3%，影響CPI年減約0.6個百分點，占CPI總降幅八成多，是帶動CPI由漲轉降的主要因素，飛機票和旅遊價格下降亦有所影響。

二是今年2月雨雪冰凍天氣較少，有利於鮮菜生長運輸，2月鮮菜價格年減12.6%，影響CPI年減約0.31個百分點。三是汽車等商品降價促銷，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別年減5%和6%，合計影響CPI年減約0.16個百分點。

另外，PPI方面，2月年比下降2.2%，降幅比上月略為收窄0.1個百分點，已連續第29個月下跌，遜於路透預期的年減2.1%，持續籠罩通縮陰霾；月比下降0.1%。

董莉娟稱，一是春節前後為工業生產淡季，多數建築工程停工影響建材需求，二是春節期間煤炭供應充足、有保障，煤炭開採和洗選業價格下降，三是國際油價波動傳導帶動國內石油相關產業價格下行，同時，隨著宏觀政策效果逐步顯現，部分產業生產需求增加，推動PPI降幅收窄。