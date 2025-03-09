經濟不妙？大陸2月CPI較去年同期陡降0.7%

受需求不振等因素影響，近年來中國經濟一直籠罩在通貨緊縮的陰霾之中。據大陸國家統計局9日公布的最新數據，2月大陸消費者物價指數（CPI）較去年同期大跌0.7%，生產者物價指數（PPI）也下降2.2%。但官方強調，當前大陸物價溫和回升的態勢沒有改變。

今年1月，大陸1月CPI較去年同期上漲0.5%，PPI下降2.3%。

對於2月CPI年比由漲轉降，董莉娟解釋，主要有三方面原因：一是春節錯月導致上年同期對比基數較高。去年2月受春節因素影響，食品和服務價格上漲較多，抬高了今年2月的對比基數，導致今年2月年比受上年價格變動的影響為負。

據測算，在2月-0.7%的CPI年比變動中，上年價格變動的滯後影響約為-1.2個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點，扣除春節錯月影響2月CPI年比上漲0.1%，董莉娟強調，當前大陸物價溫和回升的態勢沒有改變。

她指出，從春節影響的類別看，食品價格年比下降3.3%，影響CPI下降約0.60個百分點，占CPI總降幅八成多，是帶動CPI由漲轉降的主要因素。

另，機票和旅遊價格年比分別下降22.6%和9.6%，合計影響CPI年比下降約0.27個百分點。

二是今年2月的天氣有利於鮮菜生長運輸。2月大陸全國雨雪冰凍天氣較少，但去年同期大陸部分地區出現兩輪雨雪冰凍天氣，對農業生產和運輸產生較大影響。2月鮮菜價格年比下降12.6%，影響CPI年比下降約0.31個百分點。

三是汽車等商品降價促銷。2月大陸燃油小汽車和新能源小汽車價格年比分別下降5.0%和6.0%，合計影響CPI年比下降約0.16個百分點。

大陸2月PPI年比降幅收窄0.1個百分點。董莉娟稱，主要原因為：一、春節前後為工業生產淡季，多數建築項目停工影響建材需求；

二、春節期間煤炭供應充足、保障有力。2月大陸煤炭生產整體穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格年比下降24.7%，煤炭開採和洗選業價格下降12.5%；

三、國際油價波動傳導帶動大陸國內石油相關行業價格下行。受國際原油價格波動傳導影響，大陸2月石油開採價格年比下降5.1%，有機化學原料製造價格下降4.5%。